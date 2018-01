Roma Gąsiorowska: Ten film jest skazany na sukces

Roma Gąsiorowska lubi występować w komediach romantycznych. Twierdzi, że o jakości filmu decyduje nie gatunek, do którego należy, lecz dobrze napisany scenariusz, zdolny reżyser i odpowiednio skompletowana obsada aktorska. Wszystko to gwiazda odnalazła w "Podatku od miłości", jest więc przekonana, że obraz ten odniesie sukces.

Roma Gąsiorowska w scenie z "Podatku od miłości" /Robert Pałka /materiały dystrybutora

Polskie komedie romantyczne rzadko zdobywają uznanie krytyki. Większości tego typu produkcji recenzenci zarzucają wtórność scenariusza, infantylność opowiadanej historii oraz bazowanie na ogranych dowcipach. Roma Gąsiorowska, która ma w dorobku zawodowym kilka komedii romantycznych, twierdzi jednak, że nie ma nic przeciwko występowaniu w filmach z tego gatunku. - Mam doświadczenia dosyć przyjemne z komediami romantycznymi. Do tej pory te, w których brałam udział, odnosiły duży sukces - mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda uważa, że o jakości filmu decyduje nie gatunek, do którego przynależy, lecz dobrze napisany scenariusz, zdolny reżyser i równie dobra obsada aktorska. Tymi kryteriami aktorka kieruje się przy wyborze kolejnej roli, także w przypadku jej najnowszego filmu "Podatek od miłości". Debiutującego w pełnometrażowym filmie fabularnym Bartłomieja Ignaciuka aktorka znała już z produkcji serialowych, m.in. kultowego już formatu "Usta, usta".

- Jest bardzo utalentowanym człowiekiem, który w niezwykle profesjonalny sposób podchodzi do tej pracy. Cała obsada niezwykła i było mi bardzo przyjemnie, dlatego myślę, że ten film jest skazany na sukces - twierdzi Gąsiorowska.



W filmie "Podatek od miłości" aktorka wciela się w postać Agnieszki, spokojnej, nieco wycofanej pracowniczki urzędu skarbowego. W miarę rozwoju akcji postawa życiowa jej bohaterki zaczyna ewoluować, w finale natomiast Agnieszka decyduje się na niezwykle odważny krok, aby pomóc przyjaciółce. Ryzykuje utratę pracy, nie potrafi jednak przejść do porządku dziennego nad krzywdą Klary. Zdaniem Romy Gąsiorowskiej grana przez nią postać to kobieta, z którą wiele osób będzie się mogło utożsamić.

- To, co ona robi, to jej cicha rewolucja, cichy bunt, bo nie jest typem, który stawałby na barykadzie i krzyczał, ale co może zrobić, to robi. To bardzo ludzkie, znam dużo takich osób, które nie do końca powiedzą to głośno, ale jeśli mogą coś zrobić, to wezmą sprawy w swoje ręce i pomogą - przekonuje aktorka.

Gwiazda twierdzi, że starała się uczynić Agnieszkę postacią mądrą, empatyczną i ciepłą. Zwraca również uwagę na fakt, że "Podatek od miłości" nie jest tylko lekką komedią romantyczną, jakich wiele w polskim i światowym kinie. Film Bartłomieja Ignaciuka podejmuje bowiem kilka trudnych tematów, a bohaterowie zachowuje się momentami dość kontrowersyjnie. - Ten film już od połowy zaczyna być trudny pod tym względem, jeśli się spojrzy na to z ludzkiej strony, trudny w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie ocenić bohaterów, kibicujemy im i myślę, że trudno jest wyobrazić sobie siebie w takiej sytuacji - mówi aktorka.

Uroczysta premiera filmu "Podatek od miłości", z udziałem takich gwiazd jak Kayah, Małgorzata Rozenek i Grzegorz Damięcki, odbyła się 22 stycznia. Od 26 stycznia obraz Bartłomieja Ignaciuka można natomiast oglądać na ekranach kin.