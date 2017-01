Rafał Maślak: Kapcie i kakao

Rafał Maślak nie obawia się mroźnych dni. Rozwiązaniem jest dla niego ciepły strój domowy: kombinezon i obszerne bambosze. Twierdzi, że idealnym sposobem na rozgrzanie się jest też gorące kakao.

Rafał Maślak nie ukrywa że i jemu zdarzają dni, gdy nad garnitur przekłada dres i ciepłe kapcie /Jordan Krzemiński /AKPA

Rafał Maślak to jeden z najbardziej stylowych polskich mężczyzn. W rankingu magazynu "Playboy" na najlepiej ubranego Polaka 2016 roku zajął 7. miejsce. Model nie ukrywa jednak, że i jemu zdarzają dni, gdy nad garnitur przekłada dres i ciepłe kapcie. Ostatnio na Instagramie opublikował zdjęcie w domowym stroju, składającym się z kapci w kształcie psich łbów i dresowego kombinezonu.

- On jest jednoczęściowy, taki zapinany na zamek, więc to komicznie wygląda. Jakoś tak usiadłem, akurat to wyglądało jeszcze dosyć gustownie, ale to jest przekomiczne - mówi Rafał Maślak agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Model twierdzi, że o tej porze roku strój ten wkłada bardzo często, jest bowiem niezwykle ciepły. Kombinezon w połączeniu z pluszowymi kapciami to dla niego najlepszy sposób na poradzenie sobie z panującymi w zimie niskimi temperaturami.

- W takie zimne dni to jest po prostu niesamowita rzecz. Jeszcze kakao do tego i w ogóle człowiek jest w niebie - przyznajeł Maślak.

Domowa stylizacja modela znalazła uznanie wśród jego fanów w mediach społecznościowych. Na Instagramie zdjęcie polubiło blisko 11 tys. internautów.