Powstanie film o Zenku Martyniuku. "Zagra mnie trzech aktorów"

Trzech aktorów ma zagrać Zenona Martyniuka w filmie o królu disco polo. - Znam ich nazwiska, ale nie mogę zdradzać - mówi piosenkarz. Obraz reżyserować będzie Katarzyna Jungowska. Pierwszy klaps - 23 września na Stadionie Narodowym.

Zenek Martyniuk będzie bohaterem fabularnego filmu /AKPA

Właśnie ukazała się pana biografia "Życie to są chwile", a już przygotowywany jest film opowiadający historię króla disco polo...

Zenon Martyniuk: - To będzie film nie tylko o mnie, ale o regionie, o Podlasiu, moich początkach, gdy grałem na weselach, szkole - IV LO w Białymstoku, gdzie chodziłem do klasy sportowej, poprzez salę Kongresową, katowicki Spodek, Opole, do dziś...

Reżyserować będzie...

- ...Katarzyna Jungowska, córka Grażyny Szapołowskiej, która dostała nagrodę za debiut. Jej mama interesuje się tym filmem.

Szapołowska zagra w tym obrazie?

- Nie, ale ciekawi ją scenariusz, kibicuje córce...

Pan już go zna?

- Jeszcze nie, ciągle powstaje. Ale wiem, kto mnie zagra.

Kto?

- Trzech aktorów, w różnych etapach życia. Znam ich nazwiska, ale nie mogę zdradzić. Będą jeździć ze mną na występy, podpatrywać moje zachowanie, ruchy, poznawać atmosferę koncertów.

Podoba się panu pomysł filmu?

- Tak, lubię takie filmy, opowieści muzyczne jak "La bamba" czy film o Ryśku Riedlu...

Kiedy pierwszy klaps?

- 23 września na Stadionie Narodowym, podczas mojego koncertu. Część materiałów w filmie będzie dokumentalna, ale całość, to będzie fabuła.