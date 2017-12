"Podatek od miłości": Damięcki i Domańska na plakatach

Grzegorz Damięcki i Aleksandra Domańska to gwiazdy najnowszej produkcji kinowej TVN - "Podatek od miłości". Debiut fabularny Bartłomieja Ignaciuka to inteligentna i przewrotna komedia romantyczna o miłości, którą można spotkać wszędzie, nawet... w Urzędzie Skarbowym.

Reklama

W filmie, obok Damięckiego i Domańskiej, wystąpią także: Roma Gąsiorowska, Magdalena Różczka, Magdalena Popławska, Anna Smołowik, Weronika Rosati, Ewa Gawryluk, Grażyna Wolszczak, Michał Czernecki, Zbigniew Zamachowski oraz Tomasz Włosok.



Film zapowiada również piosenka "Podatek od miłości" w wykonaniu Kayah i Grzegorza Hyżego. Utwór gwiazdorskiego duetu i teledysk do piosenki już odniósł wielki sukces - znalazł się na szczycie list przebojów czołowych stacji radiowych oraz telewizji muzycznych. Natomiast w serwisie YouTube został odtworzony już blisko 2,2 miliona razy.

Reklama

"Podatek od miłości" to komedia przewrotnie romantyczna o uczuciach, które wymykają się spod kontroli. Ambitna inspektor Klara (Aleksandra Domańska) ściga czarującego oszusta podatkowego Mariana (Grzegorz Damięcki), co uruchamia ciąg komicznych wydarzeń, które odmienią życie bohaterów. On, by uratować siebie z tarapatów, może zostać facetem do towarzystwa. Ona, by uratować jego, może nawet trafić do więzienia. Czy tak się stanie? Kto nad kim przejmie kontrolę?

Debiutujący w pełnometrażowym filmie fabularnym Bartłomiej Ignaciuk to reżyser, przed którym gatunek komedii nie ma tajemnic. Dał temu wyraz, realizując m.in. kultowy już serial "Usta usta". Przy filmie "Podatek od miłości" wspierali go doświadczeni i wielokrotnie nagradzani twórcy. Za scenografię w komedii odpowiada Joanna Macha ("Córki dancingu", "Jack Strong", "Wenecja", "Pakt"). Zdjęcia zrealizował Jan Holoubek ("Król życia", "Supermarket", "Po prostu przyjaźń"). Film zmontował Jarosław Barzan ("Bogowie", "Listy do M", "Disco Polo", "Planeta Singli").



Wideo Kayah i Grzegorz Hyży - Podatek od miłości (Official Video)

"Podatek od miłości" trafi na ekrany kin 26 stycznia 2018 roku.