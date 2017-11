​"Pitbull. Ostatni pies": Gangsterzy w nocnym klubie

W jednym z warszawskich klubów nocnych pracowała w środę ekipa filmu "Pitbull. Ostatni pies". Kręcono scenę gangsterskiej strzelaniny. Na planie pojawili się m.in Adam Woronowicz, Dorota "Doda" Rabczewska i Cezary Pazura. Nowego "Pitbulla" reżyseruje Władysław Pasikowski.

Doda na planie filmu "Pitbull. Ostatni pies" /Karolina Bereza / RMF FM

- Moja postać ma na imię Mira i jest z pozoru normalną dziewczyną. Nie daje sobie dmuchać w kaszę i zaskarbia sobie tym samym uczucie najbardziej brutalnego gangstera w mieście. Łączy ich szczere, ogniste uczucie - Doda powiedziała w rozmowie z RMF FM. I kiedy jej ukochany umiera jej na rękach ona przejmuje cały gangsterski interes. I ku zdziwieniu niektórych działa zupełnie inaczej niż on. Jest jeszcze większą psychopatką - podkreśla Dorota Rabczewska.

Reklama

Braci gangsterów grają Adam Woronowicz (Junior) i Cezary Pazura (Gawor).



- Nigdy wcześniej nie pracowałem w Władkiem Pasikowskim, on jest fantastycznie przygotowany, skupiony, wie, czego chce - opowiada Adam Woronowicz. - Scenariusz ma świetne, miejscami mocne, dialogi (...) Patryk Vega, który nakręcił pierwszego serialowego "Pitbulla" stworzył markę. I mam świadomość, że nasz film będzie oceniany, porównywany (...) Ale w tej części wracają Marcin Dorociński, Krzysztof Stroiński i Rafał Mohr, to również pomogło mi podjąć decyzję, by zagrać w "Ostatnim Psie - dodaje aktor.



- Scenariusz jest świetny i w takim kinie każdy chciałby uczestniczyć - to już opinia Cezarego Pazury, który w filmie wciela się w postać gangstera Gawora. - Od mojej postaci wszystko się w tym filmie zaczyna i przez nią wszystko się dzieje - zdradza filmowy Gawor. - To jest szerokie kino, kino akcji, kino ze zwrotami akcji - dodaje Cezary Pazura.



W rolach głównych zobaczymy ponownie dawnych bohaterów filmu, czyli Marcina Dorocińskiego jako oficera Despero, Krzysztofa Stroińskiego jako Metyla oraz Rafała Mohra, czyli Nielata, teraz nazywanego Quantico. Gościnnie, w epizodach, na ekranie pojawią się wokalistka Katarzyna Nosowska oraz bokser Artur Szpilka.



"Pitbull. Ostatni pies": Pierwsze zdjęcia 1 10 W Warszawie trwają zdjęcia do filmu "Pitbull. Ostatni pies" w reżyserii Władysława Pasikowskiego, twórcy "Jacka Stronga" i kultowych "Psów". Autor zdjęcia: Maciej hachlica, Ent One Investments Źródło: materiały dystrybutora 10

Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie. Niestety, w wydziale wiele się zmieniło, były zwolnienia, więc stołeczny komendant ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji, doświadczonych policjantów. W stolicy pojawiają się Despero, Metyl oraz prosto z Waszyngtonu Nielat, zwany obecnie Quantico. Tymczasem w walce o dominację nad miastem, toczonej między gangami z Pruszkowa i Wołomina, pojawia się trzeci, znaczący gracz - Czarna Wdowa.