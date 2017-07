Paweł Mykietyn na 13. Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie

Paweł Mykietyn, twórca muzyki teatralnej i filmowej, współpracownik Krzysztofa Warlikowskiego będzie bohaterem jednego z koncertów 13. Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie.

Paweł Mykietyn, fot. Marcin Oliva Soto /materiały prasowe

Paweł Mykietyn (ur. 1971) to jeden z najciekawszych polskich kompozytorów średniego pokolenia.



Zajmuje się również muzyką filmową. Skomponował muzykę do filmów "Ono", "33 sceny z życia" i "W imię..." Małgorzaty Szumowskiej, "Tatarak" i "Wałęsa. Człowiek z nadziei" Andrzeja Wajdy oraz do "Essential Killing" Jerzego Skolimowskiego.

Otrzymał dwie Polskie Nagrody Filmowe za najlepszą muzykę do filmów "33 sceny z życia" i "Essential Killing", był także nominowany do Orła w tej kategorii za pracę przy filmach "Ono" i "Tatarak". Pięciokrotnie nagradzany za muzykę w konkursie głównym Festiwalu Filmowego w Gdyni (za "Ono", "33 sceny z życia", "Trick", "Essential Killing" i "11 minut"). Za muzykę do filmu "Essential Killing" otrzymał także nagrodę Prix France Musique Sacem 2012.

Wielokrotnie nagradzany, zadebiutował w 1993 roku na festiwalu Warszawska Jesień utworem "La Strada", dwukrotnie został wyróżniony na forum międzynarodowym: w 1995 roku zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu za utwór "3 for 13", a następnie rok później jego utwór "Epifora" uzyskał pierwszą lokatę na Międzynarodowej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej w Amsterdamie.

W styczniu 2000 otrzymał Paszport Polityki, w 2008 został pierwszym laureatem Nagrody Mediów Publicznych OPUS, a w 2011 został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1999 roku został uznany przez Andrzeja Chłopeckiego za nową gwiazdę muzyki polskiej.

Komponuje zarówno muzykę autonomiczną, jak i muzykę teatralną i filmową. W 2006 roku na zamówienie Festiwalu Muzyki Polskiej skomponował II kwartet smyczkowy dla Kronos Quartet.

Podczas 13. edycji Festiwalu Muzyki Polskiej koncert, który odbędzie się 13 lipca w Filharmonii Krakowskiej, zostanie w całości poświęcony twórczości Pawła Mykietyna. Program koncertu: Paweł Mykietyn: "3 for 13", "Koncert podwójny na dwa flety i orkiestrę symfoniczną" oraz "II Symfonia". Wykonawcy: Łukasz Długosz (flet), Agata Kielar-Długosz (flet), Sinfonia Varsovia, Bassem Akiki (dyrygent).