"Paweł, apostoł Chrystusa" z muzyką Jana A.P. Kaczmarka

"Paweł, apostoł Chrystusa" to opowieść o św. Pawle, jednym z najzagorzalszych przeciwników Chrystusa, nawróconym faryzeuszu, który dzięki swej wierze i oddaniu stał się najbardziej wpływowym apostołem. Muzykę do filmu skomponował polski laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek. Premiera - 6 kwietnia.

Mieszkający w Los Angeles Jan A.P. Kaczmarek z wykształcenia jest prawnikiem. Porzucił dobrze zapowiadającą się karierę dyplomatyczną. Punktem zwrotnym w jego życiu był okres intensywnej współpracy z teatrem Jerzego Grotowskiego. Wierny wolności wyrażania się, pisał najpierw muzykę do Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego - Orkiestry Ósmego Dnia.



"Granie i komponowanie było dla mnie jak religia, a następnie stało się zawodem" - wyjaśnia Kaczmarek. W 1982 roku, po swoim pierwszym tournee w USA, Kaczmarek nagrał dla rezydującej w Chicago, niezależnej wytwórni Flying Fish Records swój pierwszy, debiutancki album "Music For The End". W 1989 roku, po nagraniu kolejnych płyt dla Savitor Records oraz po licznych koncertach w Europie, Kaczmarek pozostał na stałe w USA.

Po skomponowaniu muzyki dla Chicago's Goodman Theatre i Los Angeles Mark Taper Forum, Jan zdobył dwie prestiżowe nagrody New York Theatre: Obie i Drama Desk Award (1992), za muzykę do spektaklu "Tis' Pity She a Whore", reżyserowanego przez JoAnne Akalaitis dla the New York Shakespeare Festival / Public Theatre.

Jako artysta, Kaczmarek odkrył dla siebie kino i przekształcał się stopniowo w kompozytora muzyki filmowej, poszerzając jednocześnie swe muzyczne horyzonty i wzbogacając twórczość o kolejne kompozycje do filmów takich jak: "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona", "Trzeci cud", "Stracone dusze" i "Quo Vadis", wszędzie wzbudzając w widzach emocje, poruszając i ilustrując w niepowtarzalny sposób przeżycia bohaterów.

Został laureatem Oscara - Nagrody Akademii Filmowej za muzykę do filmu "Marzyciel".

Do ostatnich dzieł Kaczmarka należy piękna i emocjonalna muzyka do "Niewiernej ", uznawana już za jedno z największych osiągnięć w muzyce filmowej ostatnich lat.