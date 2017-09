Pamela Anderson przyjedzie do Polski. Gwiazda serialu "Słoneczny patrol" będzie gościem specjalnym Warsaw Comic Con - festiwalu popkultury skierowanego do fanów filmów, seriali, książek, komiksów i gier, który odbędzie się w dniach 24-26 listopada w Warszawie.

W lipcu 2017 Pamela Anderson obchodziła 50. urodziny AFP

Podczas imprezy gwiazda Hollywood spotka się z fanami, będzie odpowiadać na ich pytania, pozować do zdjęć oraz rozdawać autografy. Będzie to pierwsza okazja do spotkania Pameli Anderson w Polsce.



Pamela Anderson to kanadyjska aktorka, uważana za symbol seksu lat 90., znana głównie z okładek "Playboya" i serialu "Słoneczny patrol".



Pamela Anderson urodziła się 1 lipca 1967 roku w Ladysmith w Kanadzie. W dzieciństwie przeniosła się z rodzicami do Vancouver. Pamela po raz pierwszy została odkryta na meczu piłki nożnej British Columbia Lions, gdy została wyświetlona na ekranie stadionu. Dzięki sławie w jej rodzinnym mieście, podpisała umowę handlową z piwem Labatt. Później pojawiły się inne zlecenia reklamowe, aż w końcu zainteresował się nią "Playboy". Dzięki sukcesowi jej sesji w "Playboyu", w 1990 roku Pamela przeniosła się do Los Angeles. Rok później zadebiutowała w telewizji w serialu "Pan Złota Rączka".



Wkrótce przykuła uwagę widzów w całym kraju, zdobywając popularność aktorską dzięki roli CJ Parker w "Słonecznym patrolu", który był jednym z najczęściej oglądanych seriali telewizyjnych na całym świecie.



Na dużym ekranie zadebiutowała w 1994 roku w kryminale "Dobry i zły glina". Tego samego roku, na sylwestrze w Nowym Jorku, spotkała perkusistę Motley Crue, Tommy’ego Lee, z którym rok później wzięła ślub w Meksyku.

W 1996 roku Pamela zagrała tytułową rolę w filmie sensacyjnym "Żyleta". Tego samego roku urodził się syn Pameli i Tommy’ego, Brandon, a rok później Dylan. Niedługo potem, Pamela wniosła papiery rozwodowe do sądu, pozywając swojego męża o napaść. Perusista został skazany na sześć lat więzienia.

W 1998 roku Pamela zagrała w serialu telewizyjnym "V.I.P". Film opowiada o Valerie Irons (Pamela Anderson), która będąc skromną dziewczyną pracującą w barze, któregoś dnia ratuje znanego aktora. Od tego momentu jej życie całkowicie się zmienia. Renomowana agencja ochrony proponuje jej stanowisko szefowej.

W 2003 roku zerwała z Kid Rockiem i użyczyła swojego głosu w animowanym serialu Stana Lee "Stripperella". Pojawiła się również na chwilę w komedii "Straszny film 3".

Na Warsaw Comic Con zapraszane są światowe gwiazdy z najpopularniejszych - teraz i przed laty - filmów oraz seriali. W listopadowej odsłonie imprezy zapowiadany jest udział około 15 polskich i międzynarodowych gwiazd m.in. z "Gry o tron" (Julian Glover), "Gwiezdnych wojen" (Anthony Forrest), "Teen Wolfa: Nastoletniego wilkołaka" (Holland Roden), "Pamiętników wampirów" (Michael Malarkey), "Riverdale" (Trevor Stines) czy "SKAM" (Henrik Holm).



Atrakcjami imprezy będą także spotkania z autorami fantasy i science fiction, a także strefy tematyczne: filmów i seriali fantasy, komiksów, gier bez prądu (figurkowych, karcianych i planszowych) oraz rywalizacje cosplayerów, czyli ludzi którzy charakteryzacją i grą aktorską wcielają się w postacie z filmów i komiksów.

Impreza odbędzie się w Ptak Warsaw Expo - centrum targowo-kongresowym, położonym w Nadarzynie pod Warszawą.