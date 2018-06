Nowe filmy Larsa von Triera i Gaspara Noégo na Nowych Horyzontach

​Obok ich filmów nie można przejść obojętnie. Lars von Trier i Gaspar Noé to współcześni mistrzowie inteligentnej prowokacji, a każde stworzone przez nich dzieło jest kinowym wydarzeniem.W trakcie tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty zobaczymy premierowo "Dom, który zbudował Jack" Larsa von Triera i "Climax" Gaspara Noé - jedne z najgłośniejszych tytułów tegorocznego festiwalu w Cannes.

Wśród nowości, które trafią do programu, znalazły się także "Granica" Aliego Abbasiego - nowatorski portret wykluczenia nakreślony językiem science-fiction oraz "Sny wędrownych ptaków" Ciro Guerry i Cristiny Gallego - opowieść o początkach narkobiznesu, która splata się z historią rdzennej ludności Kolumbii.



Wielki Lars von Trier powraca na Nowe Horyzonty. Polska premiera filmu, który zelektryzował tegoroczny festiwal w Cannes, odbędzie się we Wrocławiu. "Dom, który zbudował Jack" to dla jednych arcydzieło współczesnego kina, dla innych jeden z najbardziej przerażających filmów ostatnich lat - podszyta czarnym humorem, błyskotliwa historia seryjnego mordercy. Rewelacyjnemu Mattowi Dillonowi partnerują między innymi Bruno Ganz oraz Uma Thurman, Prowokacyjne, śmiałe, pełne wizualnych pomysłów kino, poszukujące odpowiedzi na pytanie o naturę dobra i zła.

W programie festiwalu znalazł się również nowy, przebojowy projekt Gaspara Noé, twórcy głośnych filmów: "Love", "Nieodwracalne" i "Wkraczając w pustkę". "Climax" zgarnął główną nagrodę w canneńskiej sekcji Quinzaine des Realisateurs i zebrał świetne recenzje krytyków. Bohaterami szalonego filmu Noé są tancerze, którzy podczas jednej z sesji treningowych w odosobnionym miejscu, wpadają w trans i tracą kontakt z rzeczywistością. Czy uda im się powrócić i poskromić wewnętrzne demony, które obudzili? "Climax" to genialna wizualnie, nieprzewidywalna jazda bez trzymanki - film, który uzależnia i wgniata w fotel.

"Granica" to jeden z największych przebojów tegorocznego festiwalu w Cannes. Zrealizowany w Szwecji przez Irańczyka Aliego Abbasiego błyskotliwy, niezwykły film o wykluczeniu i obcości w kostiumie wytrawnego science-fiction. To nie tylko kino w szalenie oryginalny sposób przerabiające klasyczne opowieści o trollach, lecz również mocna, inteligentna metafora współczesnej Europy, która nie radzi sobie z kryzysem uchodźczym.

"Sny wędrownych ptaków" to najnowsze dzieło nominowanego do Oscara Ciro Guerry (W objęciach węża) oraz jego żony Cristiny Gallego. Film, który otwierał sekcję Quinzaine des Realisateurs na tegorocznym festiwalu w Cannes, to zachwycająca wizualnie opowieść o początkach kolumbijskiego handlu narkotykowego, powiązana z historią rdzennej społeczności Indian Wayúu. Chciwość, rywalizacja między gangami, namiętność i honor - to one stawiają pod znakiem zapytania tradycyjne wartości przekazane przez przodków.

Tegoroczna edycja festiwalu Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 26 lipca - 5 sierpnia we Wrocławiu.