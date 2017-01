Nominacje do Złotych Malin! Oto najgorsze filmy 2016 roku

Satyra na świat mody "Zoolander 2" uzyskała najwięcej nominacji do corocznych Złotych Malin, przyznawanych dla najgorszych filmów danego roku. Wśród nominowanych do tej "nagrody" aktorów znalazł się m.in. Robert De Niro, Ben Affleck i Julia Roberts.

Owen Wilson, Ben Stiller i Penélope Cruz w filmie "Zoolander 2" /materiały dystrybutora

Wśród najgorszych filmów roku znalazł się "Zoolander 2", "Batman v Superman. Świt sprawiedliwości", komedia "Co ty wiesz o swoim dziadku?" z Robertem de Niro, "Bogowie Egiptu", dokument "Hillarys’s America: The Secret History of the Democratic Party" i film science-fiction "Dzień niepodległości: Odrodzenie".





"Zoolander 2" jest kontynuacją filmu z 2001 roku. Niestety, sequel nie spodobał się ani publice, ani krytykom.

Film dostał łącznie dziewięć nominacji do Złotych Malin. Zwłaszcza obdarowany został Ben Stiller, który dostał nominację dla najgorszego reżysera i najgorszego aktora. Oprócz niego nominację dostali także grający w filmie Owen Wilson i Will Ferrell.

Hojnie "obdarowany" został też film "Batman v Superman. Świt sprawiedliwości". Nominację dla najgorszego aktora dostali Ben Affleck i Henry Cavill (wcielający się odpowiednio w Batmana i Supermana). Oprócz tego obraz został uhonorowany w kategoriach najgorszy film, scenariusz i sequel.



Spośród aktorów nominowani zostali m.in. Julia Roberts, Robert de Niro, Megan Fox, Gerard Butler, Johnny Depp, Naomi Watts czy Jared Leto.



Nominowanych i zwycięzców wybierają w internetowym głosowaniu członkowie komisji Złotych Malin, która składa się z około tysiąca osób.

