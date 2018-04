Nie żyje słowacki reżyser Juraj Herz

Słowacki reżyser Juraj Herz zmarł w wieku 83 lat. Jego najwybitniejszym filmem był zrealizowany w 1968 roku "Palacz zwłok".

Juraj Herz (1934-2018) /Stefan Maszewski / Reporter

Juraj Herz urodził się w 1934 roku w miejscowości Kieżmark. Po ukończeniu filmowych studiów w Pradze pozostał w stolicy Czechosłowacji, rozpoczynając współpracę ze studiem Barrandov.

W dzieciństwie przeszedł przez piekło obozów koncentracyjnych; najpierw był więźniem Ravensbrück, potem Sachsenhausen - tematyka obozowa była stale obecna w jego twórczości.



Najwybitniejszym filmem Herza pozostaje zrealizowany w 1968 roku "Palacz zwłok" - uznawany na szczytowe osiągnięcie czechosłowackiej nowej fali.

Była to adaptacja powieści czeskiego pisarza Ladislava Fuksa. Bohaterem filmu jest pracownik krematorium, który wbrew temu, co wszyscy sądzą, uwielbia swoją pracę. Jest psychopatą i maniakiem opętanym wyobrażeniem człowieka - trupa. Kiedy więc faszystowska organizacja proponuje mu układ, ten bez wahania się zgadza... Decyduje się na zdradę narodu, do którego dotychczas należał, donosicielstwo, morderstwo i współpracę przy masowej zagładzie ludzi. Wybitny film Herza o genezie zła i ciemnej stronie ludzkiej duszy.



"Palacz zwłok" to jeden z niewielu filmów holocaustowych, który wymyka się standardowemu obrazowaniu Zagłady w ostatnim stadium gett i obozów śmierci. Oprócz bardzo osobistego charakteru historii głównego bohatera, film Herza wpisuje się doskonale w pierwszą falę rozliczeniową europejskiej powojennej pamięci, którą w czechosłowackim kinie reprezentuje również "Sklep przy głównej ulicy" w reżyserii Jána Kadára i Elmara Klosa (1965) - pisała w recenzji dla Interii Joana Ostrowska.

Innymi pamiętnymi filmami Herza pozostają prezentowane na festiwalu w Cannes "Lampy naftowe" (1972) oraz "Wampir z Feratu" (1981).

Był nie tylko reżyserem, lecz również aktorem i scenarzystą. Miał na koncie zarówno filmy kinowe, jak i realizacje telewizyjnych produkcji. Na kinowym ekranie oglądaliśmy go m.in. w słynnym "Sklepie przy głównej ulicy" (zagrał Żyda) oraz znanej z polskich kin "Drodze do Rzymu" (wcielił się w postać antykwariusza).

Jego ostatnim dziełem pozostaje zrealizowany w 2010 roku "Młyn Habermanna".

Od 1987 roku Herz przebywał na emigracji w Niemczech.