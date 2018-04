Nie żyje Miloš Forman

Nie żyje uhonorowany dwoma Oscarami za reżyserię czeski mistrz kina Miloš Forman. Twórca filmów "Amadeusz", "Lot nad kukułczym gniazdem", "Skandalista Larry Flynt" i "Miłość blondynki" zmarł w piątek, 13 kwietnia 2018 roku. Miał 86 lat.

Miloš Forman (1932-2018) /Ernesto Ruscio /Getty Images

Informację o śmierci Miloša Formana podały czeskie media po tym, jak tę smutną wiadomość przekazała agencji CTK żona reżysera, Martina. Czeski twórca zmarł nagle w piątek, 13 kwietnia, po krótkiej chorobie, w Hartfort w stanie Connecticut w USA.

"Jego odejście było spokojne, był otoczony rodziną i swoimi najbliższymi" - powiedziała czeskiej agencji Martina Forman. Jak poinformowała, uroczystości żałobne mają odbyć się w gronie rodzinnym.



"W dzieciństwie zachwycali mnie ludzie, którzy mogli pociągnąć za sobą tłumy, opowiadając jakąś historię. Chciałem umieć opowiadać historie lepiej od innych, najlepiej na świecie" - wyznał w jednym wywiadów reżyser "Amadeusza".



Miloš Forman (właśc. Jan Tomas Forman), w latach 60. XX wieku jeden z pionierów czechosłowackiej nowej fali, od ponad czterech dekad związany był jako twórca z kinematografią amerykańską. Urodził się 18 lutego 1932 r. w Czasławiu w Czechosłowacji. Podczas II wojny światowej jego rodzice zginęli w obozach koncentracyjnych - matka w Oświęcimiu, ojciec w Buchenwaldzie.

Czeska nowa fala

Wszystko zaczęło się od "Konkursu" (1963) - zainscenizowanego dokumentu, który Forman wspólnie z późniejszym twórcą oscarowego "Sklepu przy głównej ulicy" Ivanem Passerem zamierzał nakręcić podczas przesłuchań do filmu. Okazało się, że pomysł ten można przekształcić w pełnometrażowy film fabularny. Tak narodziła się "czeska nowa fala", której Forman był jednym z czołowych reżyserów.

Kolejny film Formana "Czarny Piotruś" (1963) przyniósł rozwinięcie stylistyki zawartej w "Konkursie", jednak najwybitniejszymi osiągnięciami "czeskiej nowej fali" pozostają kolejne dwa dzieła: "Miłość blondynki" (1965) i "Pali się moja panno" (1967). Obydwa obrazy otrzymały nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojezycznego oraz przyciągnęły oczy światowej krytyki na czechosłowackie kino.



Wideo "Miłość blondynki" (1965, scena z filmu)

"Miłość blondynki" to najsłynniejszy film "czeskiej nowej fali". Jego bohaterka, młoda i naiwna Andula, mieszka w małym miasteczku. Pracuje fabryce, wśród samych kobiet. Marzy o wielkiej miłości. Pewnego dnia spotyka Mildę, pianistę z Pragi. Skuszona obietnicami miłości, może małżeństwa, Andula uwierzy w zbyt wiele. Dopiero podróż w ślad za Mildą do Pragi uświadomi jej, jak naiwne były to marzenia.

Kolejną nominację do nagrody amerykańskiej Akademii Filmowej w tej samej kategorii przyniósł Formanowi obraz z 1967 r. "Pali się, moja panno", komediowa opowieść o fajtłapowatych strażackich działaczach, borykających się z zadaniami przerastającymi ich siły, o pannach zagubionych w zawiłościach regulaminowych konkursu piękności i o płonącym domu, którego nie potrafią ugasić "fachowcy".



Po realizacji "Pali się, moja panno" Forman wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by - jak się okazało - zostać tam na stałe. W 1968 roku reżyser wyjechał do USA, by na zaproszenie wytwórni Paramount Pictures nakręcić film "Odlot". W tym czasie w Pradze został stłumiony bunt przeciwko reżimowi sowieckiemu, zwany "praską wiosną" i Miloš Forman zdecydował się pozostać w Stanach Zjednoczonych. "Odlot", nominowany do Złotej Palmy w Cannes, miał premierę w 1971 roku.



Choć przez pewien czas Forman nie mógł znaleźć sobie miejsca w obcym kraju, wśród obcych ludzi o obcej mentalności, jako twórca filmowy szybko zaczął odnosić w USA sukcesy.



Zdjęcie Miloš Forman w 1984 roku / Getty Images

5 Oscarów

W 1975 r. znakomite przyjęcie miał wyreżyserowany przez niego, na podstawie powieści Kena Keseya, "Lot nad kukułczym gniazdem" (1975). Obraz, z Jackiem Nicholsonem w roli pacjenta zakładu psychiatrycznego McMurphy'ego, uhonorowano pięcioma Oscarami w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz adaptowany, pierwszoplanowy aktor i pierwszoplanowa aktorka.

Do roli Murphy'ego początkowo usiłowano namówić Marlona Brando i Gene'a Hackmana, a kiedy obaj odmówili zaproponowano ją Jackowi Nicholsonowi, który miał już za sobą udane i nominowane do Oscara kreacje w filmach "Swobodny jeździec" Dennisa Hoppera, "Pięć łatwych utworów" Boba Rafelsona oraz "Chinatown" Romana Polańskiego. Rola w "Locie nad kukułczym gniazdem" przyniosła mu pierwszą w karierze Nagrodę Akademii w kategorii "najlepszy aktor".

W postać siostry Ratched wcieliła się Louise Fletcher, amerykańska aktorka młodszym widzom doskonale znana z roli w popularnym serialu "Star Trek: Stacja kosmiczna 9". Kreacja w "Locie nad kukułczym gniazdem" przyniosła jej pierwszego i, jak na razie, ostatniego Oscara w kategorii "najlepsza aktorka".

Wideo "Lot nad kukułczym gniazdem" (1975) [trailer]

Dziś "Lot nad kukułczym gniazdem" jest jednym z bezdyskusyjnych arcydzieł światowego kina i jednym z kilku filmów w historii, które zdobyły Oscary w 5 najważniejszych kategoriach (najlepszy film, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz).

Zazdrosny o Mozarta

Kolejnym ważnym tytułem w dorobku Formana był musical "Hair" z 1979 r. o grupie amerykańskich dzieci-kwiatów i ich stosunku do wojny wietnamskiej. W 1981 r., według powieści E.L. Doctorowa, Forman nakręcił film "Ragtime".

Osiem Oscarów przyznano za obraz Formana z 1984 r., pt. "Amadeusz", filmową biografię wybitnego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Akcja filmu rozgrywa się w 1781 roku. Antonio Salieri jest uznanym nadwornym kompozytorem na wiedeńskim dworze Cesarza Józefa II. Dwór ożywa intrygami i muzyką po przyjeździe młodego, ekscentrycznego Mozarta. Salieri ma się wkrótce z przerażeniem przekonać, że dane jest mu obcować z największym talentem muzycznym, jaki spotkał w swoim życiu. Darem od Boga, który ukrywa się w nędznym ciele żartownisia - Mozarta. Oszalały z zazdrości, oniemiały z zachwytu, nie zawaha się przed niczym, aby zniszczyć Mozarta. Nie zawaha się nawet przed morderstwem...

Wideo "Amadeusz": Zwiastun filmu Milosa Formana (1984)

Aktor F. Murray Abraham, za rolę nękanego zawiścią o geniusz Mozarta kompozytora Antonio Salieriego otrzymał Oscara w kategorii główna rola męska. Pozostałe statuetki przyznane zostały w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz adaptowany (Oscara zdobył angielski dramatopisarz Peter Shaffer, który na scenariusz tego filmu zaadaptował własną sztukę teatralną), kostiumy, dźwięk, scenografia i charakteryzacja.

Skandaliści i nonkonformiści

W swoich filmach Miloš Forman opowiadał zazwyczaj o ludziach, którzy idą przez życie własnymi ścieżkami. Popadają przy tym w konflikt z zachowawczo myślącą częścią społeczeństwa, ale wielu ludziom pokazują, że mimo zakazów i nakazów można być i czuć się wolnym!

Tak było w przypadku "Skandalisty Larry'ego Flynta" (1996) z brawurową rola Woody'ego Harrelsona - nagrodzonej Złotym Niedźwiedziem w Berlinie i nominowaną do dwóch Oscarów opowieścią o burzliwym życiu wydawcy pisma pornograficznego "Hustler". prawdziwą burzę rozpętał plakat do tego obrazu, na którym Herrelson-Flynt w chrystusowej pozie (przepasany amerykańską flagą) zaprezentowany został na tle kobiecego łona.

Kolejnym z obrazów był "Człowiek z księżyca" (1999, Srebrny Niedźwiedź w Berlinie za reżyserię) - opowiadający o autentycznej postaci współczesnej pop kultury - żyjącym bardzo krótko, bo zaledwie 35 lat, niemniej i za życia, i po śmierci bardzo sławnym komiku estradowym i telewizyjnym, Andym Kaufmanie (Jim Carrey).

W 2006 Forman nakręcił film "Duchy Goi" (2006), w których burzliwą i barwną historię rozgrywającą się na przełomie XVIII i XIX w. w Hiszpanii oglądamy oczami słynnego malarza.

"To, co fascynowało mnie w tym konkretnym okresie historii, to wszechobecne paradoksy i ciągłe zmiany, które przypominały mi czasy, w których ja żyłem: najpierw demokrację, potem okupację, komunizm, moment demokracji i ponowny nawrót komunizmu" - mówił reżyser.