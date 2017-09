Nie żyje Barry Dennen, gwiazda "Jesus Christ Superstar"

W wieku 79 lat zmarł aktor Barry Dennen.

Barry Dennen (1938-2017) /Michael Buckner /Getty Images

Artysta znany między innymi z roli Poncjusza Piłata w legendarnym "Jesus Christ Superstar" (1973) umarł we wtorek, 26 września. Dennen od pewnego czasu przechodził poważne problemy zdrowotne i przebywał w hospicjum w Kalifornii.

Swoją karierę rozpoczął w Nowym Jorku. Potem przeniósł się do Londynu, gdzie występował m.in. na deskach West Endu.

W 1970 r. przyjął tam rolę Poncjusza Piłata, którą później powtórzył na Broadwayu i w filmie Normana Jewisona.

Obok kariery teatralnej i kinematograficznej Dennen udzielał się także w świecie dubbingu. Znany jest z podkładania głosu do amerykańskich wersji bajek takich jak "Kacze opowieści", "Batman: The Animated Series", "Awatar: Legenda Aanga", czy "Gwiezdne wojny: Wojny klonów".

W jego filmografii odnaleźć można występy w wielu znamienitych produkcjach. Zagrał m.in. w "Lśnieniu" (1980), "Nieoczekiwanej zmianie miejsc" (1983) czy "Titanicu" (1997).

Aktor przyczynił się również do rozwoju kariery Barbry Streisand. Para prowadziła nawet swego czasu miłosną relację, o której Dennen napisał w autobiografii "My Life With Barbra: A Love Story". Poślubiony był z angielską aktorką Pamelą Strong, matką dwójki jego adoptowanych dzieci.

Dennen później oficjalnie ujawnił się jako homoseksualista. Żył w związku z Jamesem McGachym, który przegrał walkę z rakiem w 2001 roku.