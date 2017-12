Nie żyje aktorka Hiep The Le

Hiep The Le, znana z pamiętnej roli w filmie Olivera Stone'a "Pomiędzy niebem a ziemią", zmarła w wieku 46 lat. Aktorka przegrała walkę z rakiem żołądka.

Hiep The Le w filmie "Pomiędzy niebem a ziemią" /Collection Christophel / East News

Hiep The Le urodziła się w Wietnamie, jako dziecko razem z rodziną przeniosła się jednak do Stanów Zjednoczonych.



Będąc jeszcze studentką, zgłosiła się na otwarty casting do filmu Olivera Stone'a "Pomiędzy niebem a ziemią" i otrzymała główną rolę.



"Pomiędzy niebem a ziemią" był ostatnim rozdziałem trylogii wietnamskiej Olivera Stone’a, którą zapoczątkowały "Pluton" i "Urodzony czwartego lipca". Film opowiadał o burzliwych losach kobiety z Wietnamu (Hiep Thi Le), która w czasie wojny poślubia amerykańskiego żołnierza (Tommy Lee Jones) i wyjeżdża z nim do Stanów Zjednoczonych.



Po sukcesie "Pomiędzy niebem i ziemią" Hiep The Le mogliśmy oglądać w szeregu drugoplanowych kreacji zarówno w kinowych, jak i telewizyjnych produkcjach. Aktorka pojawiła się m.in. w "Szkole uwodzenia" i "Zielonym smoku".

Reklama

Zrezygnowała jednak z aktorstwa na rzecz kariery restauratorki. Najpierw pracowała w charakterze szefowej kuchni w The China Beach Bistro w Venice, następnie otworzyła własną restaurację Le Cellier.

W 2014 roku wzięła udział w telewizyjnym programie stacji Food Network - "Chopped".