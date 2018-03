Nicolas Roeg: 10 najważniejszych filmów

Nicolas Roeg, naczelny outsider brytyjskiego kina i artystyczny przyjaciel Micka Jaggera, będzie bohaterem jednej z retrospektyw 18.edycji festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. W trakcie imprezy zobaczymy 10 najważniejszych filmów reżysera. Wśród nich - "Człowiek, który spadł na Ziemię" z legendarną rolą Davida Bowiego.

Nicolas Roeg /Chris Jackson /Getty Images

Roeg niemal do końca kariery zachował w kinie status człowieka, który spadł na Ziemię i nie może znaleźć wspólnego języka z mieszkańcami tej mainstreamowej planety. Wiele z jego filmów, zanim zyskało status dzieł kultowych i nowatorskich, grzęzło na lata w magazynach zdezorientowanych producentów ("Przedstawienie" czy "Eureka"), przechodziło tortury na montażowych stołach (choćby "Człowiek, który spadł na Ziemię") i spotykało się z radykalnym odrzuceniem. "Chory film, zrobiony przez chorych ludzi dla chorych ludzi" - podsumował "Zmysłową obsesję" jego własny dystrybutor, Rank Organisation.

"Kino to wrota czasu" - przekonywał Roeg, obsesyjnie próbując uchwycić jego istotę w montażu, zrywając z logiką tradycyjnej narracji - tak, by pozwolić nam doświadczyć przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w tym samym momencie (jak w "Z przymrużeniem oka"). Pozostając outsiderem, nieustannie naruszał terytorium filmowego mainstreamu, przesuwając lub znosząc granice gatunków. Jego deliryczne, erotyczne, nurkujące w obsesje, usiane gwiazdami undergroundu kino, pozostaje również jednym z najciekawszych świadectw swojej epoki. Zafascynowany tematem obcości i alienacji, swoich bohaterów katapultował poza granice tego, co dla nich swojskie.

W ramach nowohoryzontowej retrospektywy tego wybitnego reżysera i operatora (współpracował m.in. z François Truffautem czy Davidem Leanem) zaprezentowanych zostanie dziesięć tytułów, wśród których obok kultowych "Nie oglądaj się teraz", "Walkabout", "Zmysłowej obsesji" czy "Człowieka, który spadł na Ziemię", znalazły się filmy mniej znane ("Eureka", "Czarownice", "Z przymrużeniem oka"). Pretekstem dla przypomnienia twórczości Nicolasa Roega są jego 90. urodziny, a powodem - pragnienie przywrócenia należnego miejsca na mapie światowego kina autorowi, który odcisnął piętno na kilku pokoleniach reżyserów.

Partnerem retrospektywy twórczości Nicolasa Roega jest British Council.