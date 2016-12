Nicolas Cage zagra Ronalda Reagana?

Nicolas Cage otrzymał propozycję zagrania Ronalda Reagana w filmie, opowiadającym o życiu byłego prezydenta USA.

Nicolas Cage /Sascha Steinbach / Getty Images

Nicolas Cage potwierdził, że trwają rozmowy na temat jego udziału w niezatytułowanej jeszcze produkcji o Ronaldzie Reganie - polityku i aktorze, który był 40. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

"Jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić" - powiedział przedstawiciel aktora.

Według opisu producentów, film "ma pokazać konserwatywnego prezydenta na tle liberalnego Hollywood".

W ostatnich latach podjęto dwie (nieudane) próby realizacji filmu o Ronaldzie Reganie.

Pierwszy projekt miał być oparty na dwóch bestsellerowych biograficznych powieściach autorstwa Paula Kengora - "The Crusader" i "God and Ronald Reagan". Drugi projekt został ogłoszony w kwietniu tego roku. W filmie miał zagrać, a także go wyprodukować Will Ferrell. Aktor ostatecznie porzucił pomysł po tym, jak córka Regana - Patti Davis nazwała projekt "filmem bez serca".