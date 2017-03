Netia Off Camera: 10. edycja festiwalu

Goście z całego świata, najciekawsze filmy roku, najwyższe nagrody w tej części Europy - Netia Off Camera już od dekady promuje kino niezależne i docenia twórców mówiących własnym językiem. Święto filmowej różnorodności już 28 kwietnia zaczyna się w Krakowie.

Tak w tym roku prezentuje się plakat festiwalu Netia Off Camera /materiały prasowe

Dziesiąta edycja festiwalu przynosi ze sobą zmianę identyfikacji wizualnej na współczesną i minimalistyczną w wyrazie. Elementy plakatu to bezpośrednie nawiązanie do ikonicznego motywu z festiwalowej statuetki - kształtu projekcji kinowej. Wielość symbolicznych "ekranów" oddaje nie tylko mnogość projekcji festiwalowych (ponad 200 pokazów), ale też miejsc i punktów widzenia: kino nad rzeką, na barce wodnej, na dachach i miejskich placach to tylko niektóre z planowanych atrakcji. Co jeszcze czeka miłośników kina?

10. edycja to cztery nowe sekcje specjalne. Aż po grób ma ambicje udowodnić, że twórcze i inspirujące przepisania konwencji melodramatycznych są możliwe, a my sami wciąż tęsknimy za romantycznymi opowieściami. Sekcja Przyszłość nadejdzie dziś jest zaproszeniem do wspólnego zastanowienia się nad przyszłością, która - jak w numerze kultowego zespołu The Doors - jest bliżej i nadejdzie szybciej. niż nam się to wszystkim zdaje. Natomiast filmy prezentowane w ramach sekcji Silna płeć dotykają tego, co nurtuje, fascynuje, cieszy, gnębi czy frustruje współczesne kobiety. Co jest dla nich ważne, o co walczą, z czym muszą się borykać?



Ostatnia nowość w programie sekcji to Ludzie to fikcja?, która nakłania do zmiany optyki i spojrzenia na pozycję człowieka w świecie i jego związki ze zjawiskami, jakie przyjęto uważać za "wynaturzenie". Nazwę sekcji zaczerpnięto z popularnego facebook’owego profilu drwiącego z aż nadto akademickich i skomplikowanych teorii posthumanistycznych. Filmowcy proponują widzom czasem prześmiewcze i sarkastyczne, innym razem przerażające i złowieszcze, w końcu zupełnie poważne podejście do trudnych problemów i dylematów, przeniesionych z powodzeniem na duży ekran.

W programie Netia Off Camera pozostają sprawdzone sekcje, jak "Amerykańscy niezależni", "Odkrycia", "Best of fest" czy "Nadrabianie zaległości".

Dziesięć tytułów w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych walczy o 300 000 złotych - Nagrodę Kulczyk Foundation. Zwycięski film poznamy 6 maja podczas finału 10.Netia Off Camera. Tego samego wieczoru dowiemy się również do kogo trafi główny laur - 100 000 dolarów - Krakowska Nagroda Filmowa przyznawana w ramach Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi.

Podczas 10.edycji wraca również Off Scena. Uzupełnienie festiwalu filmowego koncertami to jak podłożenie ścieżki dźwiękowej pod obraz. Podczas 7 festiwalowych wieczorów publiczność czeka 7 niezwykłych spotkań. Na dobry początek 1 maja podczas Netia Off Camera wystąpi Dillon. Z gwiazdami festiwalowa publiczność będzie spotykać się nie tylko podczas Q&A, ale również w specjalnym Miasteczku Filmowym, które zostanie zbudowane na Pl.Szczepańskim.

10. edycja festiwalu Netia Off Camera odbędzie się w Krakowie od 28 kwietnia do 7 maja.