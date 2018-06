Mundial 2018. Russell Crowe kibicuje Polakom!

Komu Russell Crowe będzie kibicował podczas dzisiejszego meczu Polska-Senegal? To chyba oczywiste!

Russell Crowe - wielki kibic piłki nożnej AFP

Urugwaj, Portugalia, Australia, Islandia, Kostaryka, Korea Południowa, Belgia i... Polska - mecze tych reprezentacji śledzi podczas mundialu w Rosji Russell Crowe.



Aktor jeszcze przed rozpoczęciem mundialu ogłosił na Twitterze, że będzie oglądał występy polskich piłkarzy.



Ciekawe, jaki typuje wynik w dzisiejszym meczu Polska-Senegal? Początek meczu w TVP1 o godz. 17.00 - sprawdź nasz program tv!.



Przypomnijmy, że podczas Euro 2016 Russell Crowe kibicował polskiej drużynie. Przed ćwierćfinałem Polski z Portugalią pisał: "Mam przyjaciół w Portugalii, jednak jutro sercem będę z Polską. Do boju Polska!! Odpoczywajcie teraz". Niestety, polska drużyna wtedy przegrała.



Pierwszy komentarz o grze Polaków podczas Euro 2016 Crowe napisał po spotkaniu z mistrzami świata Niemcami (0-0). "Dobra robota Polacy. Zdecydowanie świetny wynik. Milik jest winien kilka bramek" - skomentował.



Kolejny wpis aktor zamieścił po zwycięstwie Polaków nad Ukrainą (1-0), które dało nam awans do 1/8 finału: "Kuba!! Dobra robota Polsko. Teraz dużo ciężkiej pracy. Do boju Polska!!".