"Moje wakacje z Rudym": Pies, kangury i niesamowita legenda

Są filmowi bohaterowie, którzy przechodzą do legendy, ale są też legendy, których niesamowite przygody zostają przeniesione na wielki ekran. To właśnie tą drugą drogą podążył pies Rudy i jego nadzwyczajna australijska historia. Przytaczamy prawdziwą opowieść, jaka kryje się za filmem "Moje wakacje z Rudym". Ta familijna produkcja pojawi się w polskich kinach już 11 sierpnia.

Levi Miller w scenie z filmu "Moje wakacje z Rudym" /materiały dystrybutora

W trakcie pracy na planie filmu przygodowego "Moje wakacje z Rudym" w australijskiej Pilbarze każdy członek obsady i ekipy spotkał się przynajmniej kilka razy z różnymi opowieściami związanymi z legendą Rudego. Niektóre z nich znali doskonale z czasów dzieciństwa, inne słyszeli po raz pierwszy w życiu.



Reklama

"Dowiedziałem się kiedyś, że pies należał do jakiegoś starego Aborygena, który zmarł, więc Rudy zaczął przenosić się w rezultacie z miejsca na miejsce" - mówi aktorka Josie Alec, filmowa pani Abby, której ojciec należał do zamieszkującego te tereny plemienia Ngarluma. - "Takich historii są dosłownie setki, ale wszystkie sprowadzają się do jednego - po Pilbarze krążył kiedyś czerwony pies, który dzięki swojemu charakterowi stał się legendą".

Calen Tassone, który zagrał w filmie Taylora Pete'a i sam wywodzi się ze społeczności Pilbary, wspomina: "Każdy dzieciak w regionie wiedział o istnieniu Rudego. Wszyscy opowiadali sobie tego typu historie. Podchodził pod moje miasteczko, zatrzymywał się w pobliżu, potem kierował się na południe i potem znowu na północ. Ludzie robili mu zdjęcia, podwozili do Karrathy, jeśli tego potrzebował. To postać, która połączyła większość mieszkańców Pilbary".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Moje wakacje z Rudym" [trailer] materiały dystrybutora

Zelie Bullen, która pracowała na planie jako treserka zwierząt, mówi: "Gdy dotarliśmy na miejsce, widzieliśmy wszędzie różne znaki legendy Rudego: nazwa lokalnego klubu piłkarskiego, pomnik, stanowisko weterynaryjne. W pewnym momencie wszyscy zaczęliśmy odczuwać podobne emocje, tym bardziej, że część ekipy pracowała już przy 'Przygodach Rudego'".

"Wszyscy w Pilbarze są w taki czy inny sposób związani z tym psem" - dodaje Bryan Brown. "Ludzie podchodzili do nas i mówili, że znali Rudego jako dzieci albo coś w tym stylu. Nie byliśmy pewni, czy to były ich prawdziwe wspomnienia, czy jakieś marzenia na jawie, ale wszyscy wydawali się szczerze w nie wierzyć. Pies był zresztą prawdziwy, rzeczywiście istniał, a to wszystko, co po nim zostało, stało się absolutnie ekscytującą legendą" - kontynuuje aktor. W związku z tym, że słynny pies jest tak ważną częścią tej społeczności, filmowcy uzyskali od mieszkańców wszelką pomoc, jakiej potrzebowali, by doprowadzić projekt do końca.