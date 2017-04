Młodzież Wszechpolska: będzie protest przeciwko "Klątwie"

Młodzież Wszechpolska zamierza protestować w piątek przed Teatrem Powszechnym w Warszawie, który tego dnia wznawia wystawianie spektaklu "Klątwa" Olivera Frljicia. O interwencję w tej sprawie MW zwróciła się do Prokuratora Generalnego oraz ministra kultury.

Uczestnicy publicznego różańca, zorganizowanego w lutym przez Krucjatę Młodych przed Teatrem Powszechnym w Warszawie /Marcin Obara / PAP

- Jako Młodzież Wszechpolska w ostatnim czasie skierowaliśmy cztery wnioski: do Prokuratora Generalnego, do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wniosek do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz wniosek do władz Teatru Powszechnego. Te wszystkie pisma wnoszą o jedną rzecz: o wszczęcie odpowiednich działań, które będą miały na celu zniesienie tego spektaklu, ukrócenie tego procederu - poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski.

Zapowiedział, że w piątek pod warszawskim Teatrem Powszechnym odbędzie się demonstracja sprzeciwiająca się ponownemu wystawianiu spektaklu "Klątwa", który jego zdaniem, obraża wartości chrześcijańskie i polskie tradycje. Dodał, że do udziału w pikiecie zostali zaproszeni działacze Ruchu Narodowego oraz Obozu Narodowo-Radykalnego. - My, jako nacjonaliści, nie pozwolimy aby takie rzeczy w przestrzeni publicznej były obecne - podkreślił.

Zdaniem Pławskiego, fakt, że "Klątwa", mimo licznych protestów, dalej będzie wystawiana, świadczy o słabości organów państwa. - To że w dniu jutrzejszym w tym teatrze znowu ta "pseudosztuka" będzie wystawiana, pokazuje, że organy państwowe nie radzą sobie z tym w odpowiedni sposób - mówił rzecznik MW. - Jeżeli organy państwowe nie zainterweniują w odpowiedni sposób, mamy nadzieję, że sprawy we własne ręce wezmą polscy obywatele - dodał.

Prezes warszawskiego oddziału Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Marzoch uważa, że treści zawarte w "Klątwie" nie tylko godzą w uczucia religijne, ale też są sprzeczne z polskim prawem. Zapowiedział, że Młodzież Wszechpolska będzie dążyć do tego, aby odwołano już zaplanowane terminy wystawiania "Klątwy" w kalendarzu Teatru Powszechnego.

"Klątwa" Olivera Frljicia, która miała swoją premierę 18 lutego w Teatrze Powszechnym, wywołała wiele kontrowersji. Przeciwko przestawieniu protestowali przedstawiciele środowisk narodowych oraz katolickich; Konferencja Episkopatu Polski oceniła, że spektakl "ma znamiona bluźnierstwa", a Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła z urzędu dochodzenie. W mediach pojawiła się także informacja, że TVP zerwała współpracę z aktorką Julią Wyszyńską, która w "Klątwie" wystąpiła.

Teatr Powszechny oświadczył, że spektakl ma na celu pokazanie "różnych ideologicznych postaw i oddanie głosu różnym stanowiskom, dlatego powinien być analizowany jako całościowa wizja artystyczna, a nie jako zbiór oderwanych od siebie scen pozbawionych kontekstu".