Młodzi i Film 2018: jest już plakat!

37. edycja Festiwalu Młodzi i Film odbędzie się w dniach 18-23 czerwca 2018 roku w Koszalinie. Jest już plakat tegorocznej imprezy.

Plakat tegorocznej edycji festiwalu Młodzi i Film /materiały prasowe

Festiwal Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tylko debiuty. W Koszalinie debiutowali między innymi Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski, Kuba Czekaj, czy Jan P. Matuszyński.



W tym roku festiwal odbędzie się w dniach 18-23 czerwca. Jest już znany plakat tegorocznego festiwalu. Jego autorką jest Gosia Herba - ilustratorka i historyczka sztuki.

Gosia Herba chciała przedstawić na nim postać dynamiczną oraz pokazać jej autentyczność. "Młodość to świeżość i czujność spojrzenia. To wrażliwość i potrzeba intensywnego przeżywania emocji. To także ekstrawagancja, mniej lub bardziej nachalna. Chciałam narysować właśnie taką postać" - mówi autorka plakatu.

Festiwal Młodzi i Film to nie tylko dwa konkursy: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych i Krótkometrażowych Debiutów Filmowych, ale również pokazy pozakonkursowe w sekcjach: Debiut zagraniczny, Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny, retrospektywy, czy pokazy filmów jurorów oraz pokazy specjalne.

Nierozerwalną częścią festiwalu są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych. Od kilku lat program bogaty jest również w spotkania branżowe dla uczestników festiwalu. Wieczorami działa klub festiwalowy, w którym odbywają się koncerty oraz autorskie spotkania Macieja Buchwalda pod hasłem "Zawód: aktor", podczas których nieformalnie i nieprzewidywalnie przepytuje aktorów i aktorki.

Wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Festiwal jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.