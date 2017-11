Michał Kwieciński kręci nowy film "Miłość jest wszystkim"

Zdjęcia do filmu "Miłość jest wszystkim" w reżyserii Michała Kwiecińskiego rozpoczęły się we wtorek w Gdańsku. W scenach na Długim Targu w zabytkowym centrum miasta wzięło udział ponad 600 statystów. W filmie zagrają m.in. Aleksandra Adamska, Mateusz Damięcki i Olaf Lubaszenko.

Reżyser Michał Kwieciński (L) i aktor Mateusz Damięcki (P) na planie filmu "Miłość jest wszystkim" /AKPA

- Sam film - wbrew temu co sugeruje jego tytuł - nie jest tylko ciepłą, sentymentalną historią o miłości, ponieważ ta miłość będzie od początku prawie do ostatniej chwili napotykała na niesamowite trudności. To nie jest taka prosta komedia romantyczna. To jest raczej tragikomedia z happy endem i ciekawymi zwrotami akcji - powiedział dziennikarzom reżyser i producent Michał Kwieciński.

Wyjaśnił, że "Miłość jest wszystkim" powstaje na podstawie holenderskiego scenariusza. - Film holenderski obejrzała połowa mieszkańców tego kraju. Nieraz może lepiej zrobić jest ciekawą wersję czegoś, co jest bardzo dobre niż szukać scenariuszy, które są gorsze, ale nasze - ocenił.

- W 30 procentach to jest nowy scenariusz, w pozostałej części opieramy się na pierwowzorze. Jest choćby parę wątków w oryginale, które nie mogły mieć miejsca w Polsce, ponieważ nie pasują pod względem obyczajowym - objaśnił reżyser.

Na podstawie holenderskiego wzorca powstały też filmy w Belgii, Niemczech i USA.



Zdjęcie Jedną z głównych ról w "Miłość jest wszystkim" zagra Aleksandra Adamska / AKPA

Kwieciński podkreślił, że jednym z bohaterów filmu "Miłość jest wszystkim" będzie samo miasto Gdańsk. - Po pierwsze dlatego, że Gdańsk jest piękny. Poza tym w holenderskim filmie jednym z głównych pomysłów jest przybycie św. Mikołaja do miasta hanzeatyckiego drogą morską. Podobna tradycja jest też przecież w Gdańsku. Od 15 lat przyjeżdża tu św. Mikołaj rzeką Motławą. Myślę też, że wiele osób w Polsce nie zdaje sobie do końca sprawy, jak bardzo Gdańsk, oprócz tego, że ma wiele starych, hanzeatyckich "dekoracji", jest również dziś nowoczesnym miastem. I to także pokażemy w filmie - powiedział Kwieciński.

W filmie zagrają m.in. Aleksandra Adamska, Joanna Balas, Mateusz Damięcki, Marcin Korcz, Joanna Kulig i Olaf Lubaszenko. Autorem zdjęć jest Michał Sobociński.



Zdjęcie Olaf Lubaszenko w filmie "Miłość jest wszystkim" / AKPA

Ekipa filmowa będzie w Gdańsku do 5 grudnia. Następnie, część zdjęć kręcona będzie także we wnętrzach na terenie Warszawy. Premiera "Miłość jest wszystkim" zaplanowana jest pod koniec października 2018 r. Gdańsku.

Producentami filmu są Akson Studio i TVN. Miasto Gdańsk wsparło finansowo produkcję filmu w kwocie 500 tys. zł