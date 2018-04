Michael Gambon - nominowany do Złotego Globu gwiazdor cyklu "Harry Potter" - wystąpił u boku Roberta Więckiewicza i Piotra Stramowskiego w thrillerze historycznym "Katyń - ostatni świadek".

Michael Gambon w filmie "Katyń - ostatni świadek" /materiały dystrybutora

Mimo iż jest jedną z największych i najczęściej nagradzanych gwiazd brytyjskiej sceny teatralnej, to międzynarodową popularność Michael Gambon zdobył dopiero w wieku 64 lat, kiedy wcielił się w profesora magii Albusa Dumbledora w filmie "Harry Potter i Więzień Azkabanu". Aktor zastąpił w tej roli zmarłego Richarda Harrisa, który dyrektora szkoły magii odgrywał w dwóch pierwszych częściach serii. Chociaż to z tą rolą Gambon kojarzony jest na całym świecie, to jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej...

Reklama

Na początku lat 70. ubiegał się o rolę Jamesa Bonda - postaci, która na lata definiuje każdego aktora, który się w nią wciela. Mimo, że Gambon był bliski zdobycia angażu, to wytwórnia nie chciała zatrudniać następnego mało znanego aktora po porażce filmu z Georgem Lazenbym. To niepowodzenie nie zraziło jednak młodego artysty, który przez lata występował na deskach teatrów w Dublinie, Londynie i Nowym Jorku, przy zachwycie publiczności i krytyków, którzy nazywają go "Wielkim Gambonem".



Jego zasługi dla krzewienia brytyjskiej kultury nie umknęły uwadze samej królowej, która w 1992 roku odznaczyła go Orderem Imperium Brytyjskiego. Dziś Michael Gambon ma na swoim koncie kilkanaście prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym nominację do Złotego Globu, za telewizyjny film "Na ścieżce wojennej", dwie nominacje do Emmy oraz cztery zwycięskie statuetki BAFTA dla najlepszego aktora brytyjskiego.



W 2015 roku aktor zakończył karierę sceniczną ze względu na postępujące problemy z pamięcią. Chociaż nie występuje już w teatrze, to jego talent nadal można podziwiać na wielkim ekranie. Do polskich kin wejdzie wkrótce thriller historyczny z jego udziałem. W filmie "Katyń - ostatni świadek" Michael Gambon występuje u boku polskich aktorów - Roberta Więckiewicza i Piotra Stramowskiego oraz swojego uzdolnionego rodaka, Alexa Pettyfera.

"Katyń - Ostatni świadek", thriller historyczny w gwiazdorskiej obsadzie, odsłania kulisy jednej z najbardziej poruszających historii czasów II Wojny Światowej, czyli ukrywanej przez lata prawdy o zbrodni katyńskiej. Zainspirowany biografią jej naocznego świadka, Iwana Kriwoziercowa alias Michała Łobody, próbuje dojść przyczyn przedwczesnej śmierci mężczyzny, do której doszło w podejrzanych okolicznościach w Wielkiej Brytanii w 1947 roku. W rolę brytyjskiego dziennikarza, który odkrywa dla zachodniego świata przerażającą prawdę o popełnionym przez Sowietów mordzie, wcielił się Alex Pettyfer ("Jestem numerem cztery"). Michała Łobodę zagrał Robert Więckiewicz ("W ciemności"), zaś jego przyjaciela Andrzeja Nowaka - Piotr Stramowski ("Pitbull. Niebezpieczne kobiety"). Ponadto w filmie występują także: Henry Lloyd Hughes ("Iluzja 2") oraz znana z telewizyjnego hitu "Westworld" Talulah Riley. Inspiracją do napisania scenariusza stała się osobista historia reżysera - Piotra Szkopiaka, który w Katyniu stracił dziadka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Katyń - Ostatni swiadek" [trailer] materiały dystrybutora

Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood (Alex Pettyfer) marzy o sławie i temacie, który wreszcie rozkręci jego karierę. Ta szansa rodzi się, gdy mężczyzna przypadkowo wpada na trop sprawy samobójstwa polskiego żołnierza przebywającego w lokalnym obozie dla uchodźców. Podążając za dziennikarskim instynktem, Stephen dociera do informacji o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Katyniu. Ich ujawnienie wpłynie na losy całej powojennej Europy.