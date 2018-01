Marieta Żukowska: "Botoks" to film, o którym ludzie rozmawiają. Tylko się cieszyć

Marieta Żukowska broni najgłośniejszego polskiego filmu ubiegłego roku. Twierdzi, że obraz, który odnosi sukces kasowy i sprawia, że wszyscy o nim mówią to dla aktora powód do radości. Aktorka zapewnia przy tym, że intencją twórców "Botoksu" nie było zrobienie filmu politycznego.

- "Botoks" to film, który wzbudza emocje - mówi Marieta Żukowska AKPA

Kontrowersyjny film Patryka Vegi "Botoks" wszedł na ekrany polskich kin 29 września 2017 roku. Obraz nie spotkał się z przychylnością krytyków - reżyserowi, a zarazem autorowi scenariusza, zarzucano wykorzystanie przerysowanego obrazu polskiej służby zdrowia, słabą fabułę, wulgarny język, a nawet antyaborcyjną agitację.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marieta Żukowska: "Botoks" to film, o którym ludzie rozmawiają Newseria Lifestyle

Reklama

- Jakieś wyssane bardzo często z palca porównywanie do politycznych sytuacji, co jest mi obce. W ogóle nie było w naszym zamierzeniu robić filmu politycznego ani z tym związanego - mówi Marieta Żukowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda, grająca w "Botoksie" jedną z głównych ról, twierdzi, że jej celem była wyłącznie jak najbardziej wiarygodna kreacja aktorska. Zwraca też uwagę, że film Patryka Vegi wzbudzał nie tylko negatywne emocje, ale i zachwyt widzów.

- Kiedyś mówiłam, że nie ma czegoś takiego, co podobałoby się wszystkim ludziom, wtedy to ma 5 tys. lub 20 tys. oglądalności - mówi Marieta Żukowska.

Mimo że zdaniem krytyki "Botoks" to najgorszy film w dorobku Patryka Vegi, film odniósł niewątpliwy sukces komercyjny. W ciągu nieco ponad trzech tygodni od premiery obejrzało go 2 mln widzów, co sprawiło, że "Botoks" stał się najchętniej oglądanym przez Polaków filmem w roku. Według Mariety Żukowskiej jest to powód do zadowolenia dla jego twórców.

- Film, na który 2,5 miliona osób idzie do kina, który się dostaje na festiwal do Nowego Jorku, o którym ludzie rozmawiają, który wzbudza emocje - nic tylko się cieszyć - mówi aktorka.