"Madame": Pokojówka arystokratką

Nominowani do Oscarów – Toni Collette ("Mała Miss") i Harvey Keitel ("Bugsy", Grand Budapest Hotel") oraz gwiazda filmów Pedro Almodóvara - Rossy de Palma ("Kika", "Kwiat mojego sekretu") w przezabawnej komedii o współczesnym Kopciuszku. Wyższe sfery, romanse, mezalianse i prawdziwa miłość – wszystko to w filmie "Madame", który po prostu „chwyta za serce” (Screendaily). W kinach na Dzień Kobiet.

Rossy de Palma gra w "Madame" jedną z głównych ról /materiały dystrybutora

By wnieść pikanterii do skostniałego związku - Anne (Toni Collette) i Bob (Harvey Keitel), bogata i świetnie sytuowana para z Ameryki, przenosi się do urokliwej posiadłości w Paryżu. Po przeprowadzce do miasta miłości, małżeństwo postanawia wyprawić luksusowe przyjęcie dla swoich dystyngowanych znajomych.

W trakcie przygotowań okazuje się, że na imprezę przybędzie dokładnie trzynastu gości. Zaniepokojona pechową liczbą osób, wierząca w przesądy Anne wpada na niezwykły pomysł. Postanawia namówić swoją pokojówkę Marię (Rossy de Palma), by ta na przyjęciu udawała... hiszpańską arystokratkę.



Sytuacja wydaje się opanowana. Przynajmniej do czasu! Wystarczy kilka lampek wina i rozluźniająca atmosfera, by rezolutna służąca wpadła w oko brytyjskiemu marszandowi. Lecz burzliwy romans Marii jest zupełnie nie w smak Anne, która zrobi wszystko, by rozdzielić parę nieoczekiwanych zakochanych.