Luc Besson ze specjalną wizytą w Polsce

22 lipca ze specjalną wizytą w Polsce pojawi się francuski reżyser Luc Besson. Twórca kultowych dzieł "Piąty element", "Leon zawodowiec", "Wielki błękit" i "Nikita", przyleci do Warszawy promować swój najnowszy film - superprodukcję "Valerian i Miasto Tysiąca Planet".

W trakcie pobytu nad Wisłą, filmowiec weźmie udział w spotkaniu z mediami, będzie też gościem honorowym uroczystej polskiej prapremiery "Valeriana". Najnowsza produkcja Luca Bessona to nie tylko największe dzieło w karierze reżysera, ale również najdroższy film w historii kina wyprodukowany poza granicami USA!



"Czekałem całe życie, żeby zrobić ten film. To była niezwykła przygoda. Włożyłem w niego całe serce i nie mogę się doczekać, aż go zobaczycie" - mówi reżyser. Adaptacja przełomowego komiksu, który przez dekady inspirował kolejne generacje artystów, pisarzy i filmowców, trafi do regularnej dystrybucji 4 sierpnia.



Luc Besson jest autorem ikonicznych dzieł popkultury: "Piątego elementu", "Leona zawodowca", "Nikity", "Artura i Minimków" oraz "Lucy". Pracę w filmie zaczął w 1977 roku jako asystent reżysera. W wieku 19 lat wyjechał do Hollywood, by szukać szczęścia w "fabryce snów". Gdy po rocznym stażu wracał do Paryża, wiedział już, że jego przeznaczeniem jest wyłącznie kino. W jego pierwszych filmach z lat 80. - "L’Avant Dernier", "Ostatnia walka" oraz nagrodzonym trzema Cezarami dramacie "Metro", widać już charakterystyczny dla jego twórczości styl.

Następne lata były pasmem artystycznych sukcesów. Filmy "Wielki błękit", "Nikita" i "Leon Zawodowiec" uczyniły z Bessona jedno z najgłośniejszych filmowych nazwisk lat 90., rewolucjonistę kultury masowej, z którym pragnęły pracować największe gwiazdy światowego kina. Krytycy oskarżali go o gloryfikację przemocy, ale publiczność pokochała jego bohaterów i uparcie szturmowała sale kinowe. Na jego planie dorastała Natalie Portman, a europejscy aktorzy (m.in. Jean Reno) torowali sobie drogę do Hollywood. W szczytowej formie reżyser nakręcił swój największy hit, czyli "Piąty element" z niezapomnianymi rolami Bruce'a Willisa, Gary'ego Oldmana oraz Milli Jovovich, która dwa lata później zagrała główną rolę w jego "Joannie d’Arc".

W roku 1999 Besson założył firmę EuropaCorp, która w ciągu dekady stała się jedną z największych wytwórni filmowych na starym kontynencie. W 2005 powrócił do reżyserowania filmem "Angel-A", by rok później stworzyć pierwszy w swej karierze film animowany - "Artur i Minimki" z aktorską kreacją Mii Farrow oraz plejadą gwiazd w dubbingu (m.in. Madonna, Snoop Dog i David Bowie). W roku 2014 ponownie podjął tematykę science-fiction w filmie "Lucy" z charyzmatyczną Scarlett Johansson w tytułowej roli.

Besson ma na koncie reżyserię wielu kultowych teledysków (do piosenek w wykonaniu m.in. Serge'a Gainsbourga i Mylene Farmer) oraz autorstwo ponad 50 scenariuszy do hitów takich jak "Taxi", "Transporter: Nowa moc" czy serialu "Taken". Jako producent odniósł liczne sukcesy dzięki filmom "Nic doustnie" Gary’ego Oldmana (nagroda dla najlepszej aktorki Kathy Burke, MFF w Cannes w 1997 roku), "Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady" oraz "Eskorta" Tommy Lee Jonesa. W 2000 roku przewodniczył 53. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu w Cannes jako najmłodszy przewodniczący w długiej historii imprezy.