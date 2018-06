Legalna blondynka powraca

Fanów "Legalnej blondynki" ucieszy wiadomość, że postać ta powróci na ekrany kin. Odtwórczyni tytułowej bohaterki Reese Witherspoon ogłosiła na Instagramie powrót do tej roli.

Reese Witherspoon znów zagra Elle Woods /materiały prasowe

To już oficjalna wiadomość, pisze magazyn "Elle". Po wielu plotkach Reese Witherspoon potwierdziła swój udział w filmie o prawniczce Elle Woods, czyli legalnej blondynce. Aktorka opublikowała na swoim koncie na Instagramie informację, że kontynuacja "Legalnej blondynki" jest w przygotowaniu.



Siedemnaście lat po premierze pierwszej odsłony "Legalnej blondynki" i piętnaście lat po drugiej, Reese Witherspoon wraca do roli Elle Woods w trzecim filmie. Krążyło wiele plotek o możliwości kontynuacji przeboju i aktorka wreszcie potwierdziła tę informację. "Zgadza się... #LegalnaBlondynka3" - napisała. Widzimy aktorkę na środku basenu, jak opala się na dmuchanym materacu, ubrana w różowe cekinowe bikini, w stylu jej strojów z poprzednich filmów.

Kultowy film z początku 2000 roku "Legalna blondynka" opowiada historię Elle Woods, ambitnej młodej studentki, której wielu nie docenia z powodu wyglądu lalki Barbie. Po zerwaniu ze swoim chłopakiem, Warnerem, który nie wierzył w jej zdolności, postanowiła pójść na Harvard, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie, aby zdobyć dyplom z prawa i rozpocząć karierę w polityce. Film, prawdziwy sukces kasowy, sprawił, że Reese Witherspoon została zauważona.

Na razie nie ma żadnych przecieków co do scenariusza trzeciej części perypetii Elle Woods. Znana jest jedynie data premiery kinowej filmu - 14 lutego 2020 r. Fani będą więc musieli jeszcze trochę poczekać, zanim odkryją, co czeka Elle Woods i jej pieska rasy chihuahua...