"Krucyfiks": Na jego punkcie oszalał Facebook

"Krucyfiks" w ciągu 1 tygodnia stał się fenomenem polskiego Facebooka. Zwiastun tego opartego na prawdziwych wydarzeniach horroru twórców serii "Obeność" i "Annabelle" obejrzało w ciągu 7 dni aż 1 milion osób, a wiadomość o filmie, zgodnie z danymi portalu społecznościowego, dotarła do blisko 2,5 miliona ludzi!

Polski plakat horroru "Krucyfiks" /materiały dystrybutora

Cały zasięg uzyskano w sposób organiczny, dzięki polecaniu sobie materiału wśród znajomych poprzez entuzjastyczne komentarze. Te oszałamiające statystyki czynią "Krucyfiks" jednym z najbardziej oczekiwanych horrorów, a może i filmów jesieni 2017 roku! Prezentujemy oficjalny polski plakat tej przerażającej produkcji, która pojawi się w polskich kinach w październikowy piątek 13stego.

Reklama

Oparty na prawdziwych wydarzeniach horror autora scenariusza do hitów - "Obecność" i "Obecność 2" oraz producenta przerażającej serii "Annabelle". Za kamerą stanął utalentowany Xavier Gens - twórca uznanego obrazu "Frontière(s)" oraz ekranizacji kultowej gry "Hitman". W głównej roli wschodząca gwiazda Hollywood - Sophie Cookson ("Kingsman: Tajne służby", "Łowca i Królowa Lodu"). Przebiegające po szatańskiej myśli egzorcyzmy, mroczne plenery, pilnie strzeżone tajemnice Kościoła i atmosfera tak duszna, że można by ją ciąć nożem. Oto właśnie "Krucyfiks"!

Do więziennej celi trafia ojciec Anton, ksiądz, skazany za zabójstwo opętanej zakonnicy, nad którą sprawował egzorcyzmy. Jego sprawą interesuje się zdolna dziennikarka śledcza Nicole Rawlins. Reporterka nie przepuści żadnej okazji, aby pokazać światu daleko idące nieprawidłowości w działaniu organizacji kościelnej. Nicole wyrusza w podróż do niewielkiego miasteczka w odległej Rumunii, gdzie miały miejsce tajemnicze zdarzenia. Na miejscu okazuje się, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana niż wydawało się to na początku, a atmosfera zagęszcza się z każdą minutą. Dziennikarka dąży do poznania prawdy. Czy duchowny rzeczywiście zamordował chorą psychicznie osobę, czy też przegrał walkę z demoniczną obecnością?