Koncert Ennio Morricone w Łodzi

Włoski kompozytor i dyrygent Ennio Morricone wystąpi w sobotę, 14 października, w łódzkiej Atlas Arenie na koncercie podsumowującym jego 60-letnią karierę muzyczną. Pod batutą Morricone, który jest autorem muzyki do ponad pół tysiąca filmów, wystąpi Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna.

Ennio Morricone to jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej w historii /Franco Origlia /Getty Images

Jak zapowiada organizator wydarzenia Prestige MJM, koncert zaplanowano z dużym rozmachem. Na scenie Atlas Areny 88-letniemu kompozytorowi towarzyszyć będzie w sumie ok. 200 osób - obok Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, uważanej za jeden z najlepszych zespołów symfonicznych w Europie, wystąpi Praski Chór Mieszany. Morricone od lat współpracuje z instrumentalistami z Czech. To z nimi nagrał m.in. płytę z soundtrackiem do "Nienawistnej ósemki". Za muzykę do tego filmu otrzymał Oscara w 2016 roku.

Morricone jest autorem muzyki do ponad 500 filmów, laureatem wielu nagród. Zaczął komponować w wieku zaledwie 6 lat, a jako 12-latek rozpoczął naukę w rzymskim konserwatorium muzycznym. Zanim ukończył konserwatorium, miał już na swoim koncie kilka ścieżek dźwiękowych do słuchowisk radiowych. W 1946 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów w klasie trąbki, w 1952 r. w klasie instrumentacji, a w 1954 roku w klasie kompozycji.

Początki kariery Morricone to także granie muzyki jazzowej w klubach nocnych i komponowanie muzyki do słuchowisk radiowych. W 1961 roku napisał ścieżkę dźwiękową do pierwszego filmu pt. "Faszysta" w reżyserii Luciano Salce.

Przez 60 lat skomponował ścieżki dźwiękowe do znanych filmów, m.in. "Nienawistna ósemka", "Malena", "Nietykalni", "Misja", "Dawno temu w Ameryce", "Cinema Paradiso", "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie", "Dawno temu w Ameryce", "Za garść dolarów", "Rydwany ognia", "Papież, który został człowiekiem", "Los utracony" oraz "1900: człowiek legenda". Współpracował z wybitnymi reżyserami, m.in. Quentinem Tarantino, Brianem De Palmą, Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Adrianem Lynnem.

Muzykę Morricone wykonywali znani artyści, reprezentujący różne gatunki muzyczne - Andrea Bocelli, Paul Anka, Celine Dion, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Il Volo, a także Metallica, The Prodigy i Slash.

Według organizatorów koncertu w Atlas Arenie, nie zabraknie na nim najsłynniejszych kompozycji Morricone, m.in. z tzw. "dolarowej sag"i, czyli westernów reżyserowanych przez Sergio Leone, w których główną rolę grał Clint Eastwood. Ze sceny popłynie słynne "Chi Mai" z filmu "Zawodowiec" oraz niepokojąca melodia z filmu "Nienawistna ósemka".

Praski chór zaprezentuje swój kunszt w utworach z filmu "Misja". Mistrz muzyki filmowej przypomni też kompozycje z filmów obecnie zapomnianych, np. "Queimada", "Baaria" oraz "Bitwa o Algier". Morricone przygotowuje też specjalne utwory na występ w Polsce - o ich wyborze zadecyduje po próbach przeprowadzonych z orkiestrą i chórem. Występ w łódzkiej Atlas Arenie jest częścią światowej trasy koncertowej, która rozpoczęła się w styczniu 2016 roku i stanowi zwieńczenie jubileuszu 60-lecia pracy twórczej Ennio Morricone.