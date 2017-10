Kolejne przygody "Baranka Shauna" na DVD

Kilka dni temu do sklepów trafił piąty sezon lubianego nie tylko przez dzieci "Baranka Shauna". Na 2 płytach DVD znajduje się aż 20 nowych odcinków.

Bohaterowie serialu animowanego "Baranek Shaun" /materiały dystrybutora

W 2017 roku serial "Baranek Shaun" obchodzi swój jubileusz - od premiery pierwszego odcinka minęło bowiem 10 lat.



Baranek Shaun zadebiutował w nagrodzonej Oscarem animowanej krótkometrażówce "Wallace i Gromit: Golenie owiec" (1995). Chociaż jako postać drugoplanowa pojawił się na ekranie zaledwie na 7 minut, podbił serca widzów i ostatecznie, w 2007 roku, doczekał się własnego serialu.



Wytwórnia Aardman Animations postanowiła wziąć rozbrajającego bohatera pod lupę i umieścić go na spokojnej sielskiej farmie. Serial pod kierownictwem Nicka Parka pojawił się na kanałach BBC1 oraz CBBC w marcu 2007 roku i szybko zdobył popularność na całym świecie. W 2017 roku fani Shauna na całym świecie świętują jego 10. urodziny.



Niedawno ekipa z Aardman Animations została wyróżniona nagrodą International Emmy Kids Award for Animation w kategorii Najlepsza Animacja za półgodzinny odcinek specjalny "Lamy na farmie". Ten właśnie odcinek również znajduje się na płycie "Baranek Shaun. Sezon 5".



W odcinku specjalnym "Lamy na farmie", który trwa aż pół godziny, farmer i jego wierny pies Bitzer wybierają się na targ. Shaun podąża ich tropem i nakłania gospodarza do zakupu trzech egzotycznych, a jednocześnie bardzo przebiegłych lam. Czy niesforne stworzenia odnajdą się w nowym domu? Okazuje się, że aż za bardzo. Sytuacja oczywiście wymknie się spod kontroli, a Baranek Shaun będzie musiał wykorzystać cały swój spryt, żeby pozbyć się intruzów...

Wideo "Baranek Shaun. Sezon 5": Oficjalny zwiastun DVD

