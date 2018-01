Kino na Granicy: Retrospektywy Stenki i Zanussiego

​Retrospektywy polskich i czeskich twórców kina: Danuty Stenki, Krzysztofa Zanussiego, Jana Hrebejki i Ivana Trojana, obejrzą widzowie 20. Przeglądu Kino na Granicy, który odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w Cieszynie i Czeskim Cieszynie - podali organizatorzy.

Podczas tegorocznego przeglądu widzowie zobaczą co najmniej kilka filmów z Danutą Stenką /Kamil Piklikiewicz / East News

Martin Novosad, dyrektor programowy przeglądu, poinformował w piątek, 26 stycznia, że przyjazd nad Olzę potwierdził ostatnio Ivan Trojan. "To obecnie jeden z najlepszych i najbardziej zapracowanych czeskich aktorów. Jego metoda aktorska jest tak wiarygodna i prawdziwa, że widz łatwo utożsamia się z granymi przez niego postaciami. Przyczyną jego licznych sukcesów jest nie tylko niebywały talent aktorski, ale także lata ciężkiej pracy w teatrze, telewizji oraz w radiu. Trojan jest aktorem europejskiego formatu" - powiedział Novosad.



Podczas przeglądu widzowie zobaczą takie filmy z Trojanem, jak "W cieniu" oraz "Samotnię" Davida Ondricka, "Braci Karamazow" Petra Zelenki, a także obraz "Ósmy" Jiriego Stracha, który otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy telewizyjny dramat podczas berlińskiego festiwalu Prix Europa.

Zdjęcie Ivan Trojan to obecnie jeden z najlepszych czeskich aktorów / materiały prasowe

Reklama

W Cieszynie i Czeskim Cieszynie oprócz retrospektyw zostaną pokazane filmy w cyklu "Niespokojne kino 1968". Uwypuklone zostanie w nim wspomnienie polskiego marca i sierpniowej inwazji na Czechosłowację, kończącej "praską wiosnę". "Mija 50 lat od czasu brutalnego stłumienia przez komunistyczne władze wolnościowych zrywów mieszkańców Polski i Czechosłowacji. Ta bolesna historia wciąż żyje w pamięci wielu z nas. Chcemy o tych wydarzeniach przypominać i rozmawiać" - podkreśliła szefowa festiwalu Jolanta Dygoś.

Rokrocznie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w ramach Przeglądu Kino na Granicy widzowie mogą obejrzeć ponad 100 filmów, w tym najnowsze produkcje z Polski, Czech i Słowacji. Podczas 20. edycji kinomani będą mieli okazję zobaczyć też wystawę ok. 40 obrazów namalowanych na potrzeby nominowanego do nagrody Oscara filmu "Twój Vincent". 20. Przegląd Kino na Granicy potrwa od 27 kwietnia do 3 maja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twój Vincent" [trailer] materiały dystrybutora

Pierwsza edycja cieszyńskiej imprezy odbyła się w 1999 r. jako przegląd filmów czeskich. Gościem był Jirzi Menzel, wybitny czeski reżyser, najbardziej znany twórca czeskiej Nowej Fali, zdobywca Oskara za film "Pociągi pod specjalnym nadzorem". W 2001 r. formuła przeglądu została rozszerzona o produkcje słowackie, a w 2004 o polskie.

Pierwotnie imprezę organizowało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Obecnie zajmują się tym stowarzyszenia: "Kultura na Granicy" z Polski oraz "Edukacja Talent Kultura" z Czech.