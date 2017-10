Kate Winslet i Justin Timberlake w nowym filmie Woody'ego Allena

Kate Winslet i Justin Timberlake to gwiazdy nowego filmu Woody'ego Allena "Wonder Wheel". Właśnie pojawił się zwiastun produkcji.

Kate Winslet i Justin Timberlake w "Wonder Wheel" /YouTube

Akcja "Wonder Wheel" rozgrywa się w latach 50. XX wieku na Coney Island. Timberlake wciela się w postać ratownika na miejscowej plaży, Winslet gra kelnerkę w jednym z pobliskich barów.

W filmie zobaczymy również: Jima Belushiego (mąż Winslet) oraz Juno Temple (córka Belushiego i Winslet).

"Wonder Wheel" zakończy trwający właśnie Nowojorski Festiwal Filmowy. Obraz jest pierwszą kinową propozycją streamingowego serwisu Amazon Studios, który "Wonder Wheel" zadebiutuje jako kinowy dystrybutor. Premiera filmu zaplanowana jest na 1 grudnia.

Wideo Wonder Wheel – Official Trailer [HD] | Amazon Studios

Woody Allen rozpoczął współpracę z Amazon Studios w 2016 roku, reżyserując 6-odcinkowy serial "Crisis in Six Scenes" rozgrywać będzie się w latach 60. Tłem rozgrywającej się w latach 60. XX wieku produkcji była społeczno-polityczna rzeczywistość Stanów Zjednoczonych tamtych lat, bohaterami zaś - mieszkająca na przedmieściach rodzina, której życie zostanie wywrócone do góry nogami przez wizytę niespodziewanego gościa.

Ostatnim kinowym filmem Allena była "Śmietanka towarzyska" (2016), rozgrywająca się w latach 30. XX wieku opowieść o wrażliwym romantyku z Bronxu ((Jesse Eisenberg) i pięknej sekretarce z Los Angeles (Kristen Stewart).