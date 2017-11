Katarzyna Zawadzka: Tu i teraz

W obsadzie "Listów do M. 3" znalazła się wschodząca gwiazda aktorstwa, Katarzyna Zawadzka. Jej bohaterka Zuza stanie u progu wielkiej miłości. Prywatnie aktorka woli nie rozpamiętywać niezwykłych zdarzeń, których doświadczała w życiu, bo woli żyć tu i teraz.

Katarzyna Zawadzka z Filipem Pławiakiem u boku w scenie z "Listów do M. 3" /Marcin Makowski /materiały dystrybutora

Film "Listy do M. 3" opowiada historię kilku osób, którym w wigilię świąt Bożego Narodzenia przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły czas pełen jest niespodzianek. Jeśli chodzi o Zuzę, postać graną przez Katarzynę Zawadzką, snując się po Warszawie, stanie u progu wielkiej miłości. Poznaje weterynarza Rafała, który prowadzi akcję, której celem jest znalezienie domu dla porzuconych psów. A Zuza kocha psy...



Zawadzka, pytana o to, czy kiedykolwiek przy okazji Bożego Narodzenia przeżyła równie niezwykłą historię w swoim życiu, odpowiada: "Staram się zbytnio nie wracać myślami do takich wydarzeń, ponieważ wolę żyć tu i teraz. W ten wyjątkowy czas być uważnym i otwartym na to, co się dzieje".

Filmowy wątek z udziałem Zawadzkiej sprowadza się zaledwie do pięciu scen. W takiej sytuacji wyzwaniem dla aktorów było wygenerowanie odpowiednich emocji, zarysowanie charakterów postaci. Zawadzkiej w filmie partneruje młody aktor Filip Pławiak. Co zdaniem Katarzyny wyróżnia jej postać? "Myślę, że odwaga. Przede wszystkim. Odwaga, żeby iść za głosem serca" - stwierdza.

W nowej odsłonie "Listów do M." ponownie zobaczymy m.in. Wojciecha Malajkata, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka oraz Tomasza Karolaka jako niegrzecznego Mikołaja Mela. Poza Pławiakiem i Zawadzką, do obsady dołączyli: Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Stenka, Iza Kuna, Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Stanisława Celińska, Marcin Kwaśny i Grażyna Szapołowska.