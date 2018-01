Jordan Peele z dwiema nominacjami

W czwartek, 11 stycznia, ogłoszone zostały filmowe nominacje do nagród Amerykańskiej Gildii Reżyserów. Aż dwie szanse na statuetkę ma twórca "Uciekaj" - Jordan Peele.

Jordan Peele ma aż dwie nominacje, ale też nie lada konkurencję /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Peele został nominowany w kategoriach: najlepszy reżyser i najlepszy debiut reżyserski.



Przypomnijmy, że jego fabularny debiut to historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny - Rose Armitage (Alisson Williams). Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę. Prawdę, jakiej nie mógł się spodziewać...

Co ciekawe Peele to nie jedyny twórca, który został w tym roku po raz pierwszy nominowany przez Amerykańską Gildię Reżyserów. Oprócz niego debiutantami nominowanymi w kategorii najlepszy reżyser są: Guillermo del Toro za "Kształt wody" - faworyt do zdobycia statuetki, Greta Gerwig za "Lady Bird" i Martin McDonagh za "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". Jedynie Christopher Nolan ("Dunkierka") był już wcześniej doceniany przez gildię. Zresztą aż trzykrotnie.

Tegoroczne nominacje stanowią spore zaskoczenie, ponieważ pomięci zostali tacy twórcy, jak: Steven Spielberg ("Czwarta władza"), Luca Guadagnino ("Tamte dni, tamte noce") czy Joe Wright ("Czas mroku"). Wszyscy uznawani byli za pewniaków, przynajmniej jeśli chodzi o nominację.



W kategorii debiut reżyserski Peele będzie się z kolei musiał zmierzyć z: Geremym Jasperem - "Patti Cake$", Williamem Oldroydem - "Lady M.", Taylorem Sheridanem - "Wind River: Na przeklętej ziemi", a także laureatem Oscara za "The Social Network", uznanym scenarzystą Aaronem Sorkinem - "Gra o wszystko".