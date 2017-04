John Malkovich będzie czytał Goethego na Wielkanocnym Festiwalu Beethovena

Amerykański aktor John Malkovich wystąpi w środę w Filharmonii Narodowej podczas Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w roli narratora. Podczas koncertu wykonana będzie muzyka do tragedii "Egmont" J.W. Goethego.

W trakcie 21. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena wykonywana będzie muzyka do tragedii J.W. Goethego "Egmont" op. 84, którą kompozytor napisał za namową wielkiego poety.

Martin Haselboeck, który poprowadzi w środę Orchester Wiener Akademie, do roli narratora zaprosił słynnego amerykańskiego aktora Johna Malkovicha. W koncercie wystąpi także szwedzka sopranistka Marie Arnet.

Muzyka do sztuki J. W. Goethego "Egmont" powstała w latach 1809-1810. Beethoven napisał tę muzykę na zamówienie Teatru Dworskiego w Wiedniu. Goethe chciał wykorzystać ją podczas inscenizacji sztuki.



Beethovenowi, wielkiemu wielbicielowi talentu Goethego, radość przyniósł nie tylko fakt, że Goethe powierzył właśnie jemu zadanie skomponowanie muzyki do "Egmonta", ale i samo obcowanie z dramatem, którego bohater, namiestnik Flandrii, skazany na śmierć za udział w powstaniu przeciwko Hiszpanii, był bardzo bliski rewolucyjnym ideałom kompozytora. Sam Goethe stwierdził, że Beethoven "wczuł się w jego intencje z godną podziwu genialnością".

Współcześnie w inscenizacjach "Egmonta" muzyka Beethovena jest raczej rzadko wykorzystywana. Za najcenniejsze jej fragmenty uznawane są Pieśń Klaerchen i Larghetto napisane do sceny śmierci Klaerchen, a także wieńcząca dzieło, skomponowana na specjalne życzenie Goethego, tzw. Symfonia zwycięstwa.

Natomiast uwertura do "Egmonta" w tonacji f-moll, wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością jako samodzielne dzieło; obecna jest w nagraniach wielu słynnych orkiestr i dyrygentów. Należy, obok Coriolana i tzw. Leonory III, do najpopularniejszych uwertur Beethovena.

Przedstawienia, w których bierze udział w ostatnich latach John Malkovich, łączą szczególne związki z muzyką klasyczną. Aktor w 2013 r. wystąpił m.in. w kameralnej operze "The Giacomo Variations" w reżyserii Michaela Strumingera; zagrał słynnego uwodziciela Casanovę, który pod koniec życia pisze swoją autobiografię. W spektaklu wykorzystane zostały motywy muzyczne z oper Mozarta "Don Giovanni", "Wesele Figara" i "Cosi fan tutte". Na scenie pojawili się również litewska aktorka Ingeborga Dapkinaite oraz para śpiewaków - sopranistka i baryton, wspomaganych od czasu do czasu głosem samego Malkovicha.

"Tak, John Malkovich śpiewał arie Mozarta!" - napisano w "Beethoven Magazine".



John Malkovich (ur. 1953), amerykański aktor, chorwackiego pochodzenia, reżyser i producent filmowy zagrał m.in. znudzonego fotoreportera w "Polach śmierci" i niewidomego lokatora Willa w filmie Roberta Bentona "Miejsca w sercu". W historii kina zapisał się rolą komediową w filmie "Making Mr. Right". W "Niebezpiecznych związkach" odtwarzał postać Vicomte de Valmonta.



Jego wielką rolą była postać kompozytora podróżującego po powojennej Afryce w "Pod osłoną nieba" w reżyserii Bernardo Bertolucciegoeg Paula Bowlesa. W roku 1993 Malkovich stworzył - zdaniem krytyków - genialną kreację wcielając się w postać zabójcy w filmie Wolfganga Petersena "Na linii ognia", co przyniosło mu drugą nominację do Oscara. W "Myszach i ludziach" mistrzowsko zagrał umysłowo upośledzonego. Wstrząsającą kreację stworzył w "Jądrze ciemności", za co nominowany był do Złotego Globu. W 1999 r. powstał przewrotny obraz "Być jak John Malkovich", w którym aktor zagrał samego siebie.

W programie wieczoru obok muzyki do tragedii "Egmont" znajdą się również dwie inne kompozycje Ludwiga van Beethovena: VIII Symfonia F-dur op. 93 oraz Ah! Perfido op. 65.

21. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena trwać będzie do 14 kwietnia.