Jodie Foster: Sława jej nie zepsuła

Mogła zachłysnąć się sławą i spaść na dno. Ale spotkała Roberta De Niro: – Nie jesteś bogiem. Żaden aktor nie jest – mówił. Jodie Foster wzięła to sobie do serca.

56-letnia Jodie Foster prawdziwą gwiazdą czuje się tylko w domowym zaciszu. To introwertyczka i bardzo rodzinna osoba.

Zdarza się, że aktorzy, którzy osiągają sukces i zdobywają wielkie pieniądze, nie są w stanie poradzić sobie z towarzyszącą temu presją. Szukają ucieczki w alkohol, narkotyki, hazard. Jedną z niewielu gwiazd, które po zdobyciu nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej nie wpadły w wir uzależnień, jest Jodie Foster.

Odporna na pokusy

Blondyneczka z okrągłą buzią miała trzy lata, gdy zadebiutowała w reklamie tv. Jako sześciolatka grała w serialu "Mayberry R.F.D." i dziesiątkach innych produkcji, a jako 13-latka dostała nominację do Oscara za rolę młodocianej prostytutki w "Taksówkarzu" (1976) Martina Scorsese.

- Byłam bardzo zajętą dziecięcą gwiazdą. Mogłam zacząć ćpać jak Drew Barrymore albo Macaulay Culkin, trafiłam jednak na dobrych ludzi. Moim kolegą z planu był Robert De Niro, który tylko wygląda jak gangster. Tak naprawdę to serdeczny, mądry facet. Tłumaczył mi, że nie warto zachłystywać się sławą. Mówił: "Mała, pamiętaj, że nie jesteś bogiem. Nikt z nas aktorów nie jest" - opowiada.

Kto wie, może dlatego nie przyjęła roli księżniczki Lei w "Gwiezdnych wojnach"?

Jak kubeł zimnej wody podziałało na nią także wydarzenie, do którego doszło w 1981 roku. Niezrównoważony fan John Hinckley po piętnastokrotnym obejrzeniu "Taksówkarza" strzelił do Ronalda Reagana.

- Zrobiłem to, by zaimponować Jodie - twierdził w trakcie przesłuchania.

Zmęczona konsekwencjami popularności aktorka zrobiła sobie przerwę i rozpoczęła studia na wydziale literatury Uniwersytetu Yale. Po powrocie na srebrny ekran nigdy już nie grała tak dużo, jak w dzieciństwie.

To mnie nie dotyczy

Mimo rozważnego dobierania ról, przed 30. urodzinami zdobyła aż dwa Oscary - za rolę w "Oskarżonych" (1988) i "Milczeniu owiec" 1991). - W wywiadach pada wciąż to samo pytanie: jakim cudem pozostaję skromną, cichą kobietą? - mówi Foster. Bliscy uważają, że spora w tym zasługa jej introwertycznej natury.

Aktorka w 2014 roku poślubiła swą partnerkę Alexandrę Hedison. Ma dwóch synów: Charlesa (20 l.) i Kita (18 l.). Kocha ich o wiele bardziej niż wszystkie nagrody świata!

