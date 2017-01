Joanna Opozdą kochanką w hotelu

"SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw" to nowy spektakl Teatru Kamienica, którego premierę zaplanowano na 20 stycznia. Wystąpi w nim m.in. Joanna Opozda, aktorka znana z serialu "Pierwsza miłość". Akcja komedii rozgrywa się w zakopiańskim hotelu.

Joanna Opozda podczas próby medialnej spektaklu "SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw" /Gałązka /AKPA

Fabuła spektaklu "SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw" koncentruje się wokół przyjazdu prezesa Izby Hotelarskiej do jednego z zakopiańskich hoteli. Towarzystwa dotrzymuje mu kochanka. Niespodziewanie w ośrodku melduje się również żona prezesa. To wywołuje lawinę zabawnych zdarzeń.

Obsadę spektaklu tworzą: Paulina Holtz, Joanna Opozda, Anna Powierza, Arkadiusz Janiczek, Piotr Ligienza, Jacek Rozenek, Piotr Skarga. Za reżyserię odpowiada Emilian Kamiński.

"Jaka rola przypadła Joannie Opozdzie? "Gram Sylwię - szaloną, temperamentną dziewczyną. Pochodzi z prowincji. Marzy, by zostać aktorką. Jest kochanką i utrzymanką prezesa Izby Hotelarskiej" - mówi PAP Life aktorka, której popularność przyniósł serial "Pierwsza miłość" i występy w "Tańcu z Gwiazdami".

To pierwszy spektakl Opozdy w Teatrze Kamienica. Aktorka komplementuje reżysera spektaklu. "Emilian Kamiński to przecudowny człowiek, przezabawny, przeinteligentny. Ma świetne relacje z aktorami. Gdybym miała takich profesorów w szkole teatralnej, to byłabym przeszczęśliwa. Chyba więcej się nauczę podczas tego spektaklu niż przez całą szkołę" - twierdzi absolwentka PWST we Wrocławiu.

Pytana o to, czy jej samej zdarzyły się jakieś niecodzienne sytuacje w hotelach, przypomina sobie pewien wakacyjny incydent. Kiedyś wraz z siostrą, po godzinie 22:00, dla ochłody postanowiła zażyć kąpieli w basenie hotelowym, nie wiedząc, że był już zamknięty dla gości. Doprowadziła tym do szewskiej pasji kierownika ośrodka, który nie chciał tego puścić płazem...