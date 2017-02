"Jackie": Polski akcent w biografii prezydentowej

W kinach można już oglądać nominowaną do trzech Oscarów "Jackie" z Natalie Portman. Z okazji premiery filmu prezentujemy nowy materiał zza kulis produkcji oraz zbiór 13 niezwykłych ciekawostek dotyczących życia najsłynniejszej Pierwszej Damy świata. Wśród nich nie zabrakło polskich wątków!

Po tym, gdy zabito jej męża, Jackie odmówiła zdjęcia zakrwawionych ubrań /materiały dystrybutora

1. Pierwszy raz odwiedziła Biały Dom jako turystka.



W 1941 roku, 12-letnia Jackie miała okazję zwiedzić Biały Dom wraz z matką i siostrą. Wyprawa okazała się frustrująca z powodu bardzo małej ilości informacji udostępnianych zwiedzającym. Kiedy Jackie przeniosła się do Białego Domu, zrobiła wszystko, aby to naprawić.

2. Była dobrym uczniem, choć bywała niegrzeczna.

Oto jak opisał ją jeden z nauczycieli: "Kochane dziecko i najładniejsza dziewczynka w klasie. Bardzo mądra, utalentowana artystycznie, lecz podszyta diabłem".

3. Miała zadatki na świetną pisarkę.

W 1951 roku, jako 22-latka, wzięła udział w konkursie literackim magazynu "Vogue", w którym do wygrania był roczny staż - pół roku na stanowisku edytora w Nowym Jorku i kolejne sześć miesięcy w Paryżu. Jackie wygrała eliminacje, pokonując 1279 innych kandydatów. Jednak sam staż porzuciła już pierwszego dnia...

4. W 1948 roku zdobyła prestiżowy tytuł "Debiutantki Roku".

Styl i wdzięk pięknej nastolatki docenił Igor Cassini, felietonista z kolumny plotkarskiej magazynu Hearst. Przyznał on Jackie miano najlepszej partii Ameryki.

5. W żyłach Jackie płynęła irlandzka krew.

Chociaż panieńskie nazwisko Bouvier i wymawiane z francuska imię (Jac-Leen) miały podkreślać francuskie pochodzenie, Jackie była Francuzką w zaledwie jednej ósmej. Jej matka, Janet Lee, to 100-procentowa Irlandka.

6. JFK nie był pierwszym mężczyzną, który jej się oświadczył.

Przed poznaniem Johna F. Kennedy'ego, Jackie była zaręczona z Johnem Hustedem - bankierem z Wall Street. Po trzech miesiącach narzeczeństwa 22-latka zerwała zaręczyny, nie widząc siebie w roli... kury domowej.

7. Jej ślub był towarzyskim wydarzeniem roku.

Na odbywającą się na Rhode Island uroczystość przybyło ponad 700 gości. Natomiast na przyjęciu weselnym bawiło się 1200 osób!

8. Miała talent do języków obcych.

Nie tylko mówiła po hiszpańsku i francusku, była również biegła w języku włoskim i polskim. Zachowały się liczne nagrania, w których przemawia po hiszpańsku do latynoskich wyborców.

9. Choć nie była profesjonalną aktorką, zdobyła nagrodę Emmy.

Prowadzony przez Jackie program "Wycieczki po Białym Domu" okazał się hitem telewizyjnym i przyniósł prezydentowej prestiżową nagrodę Emmy.

10. Jej nagie zdjęcia ukazały się w Hustlerze.

Na łamy magazynu trafiła wbrew swojej woli. W 1972 roku została sfotografowany podczas opalania się nago na prywatnej greckiej wyspie Skorpios. Ukryty na łodzi rybackiej paparazzi wykonał zdjęcia ze znacznej odległości przy użyciu obiektywu teleskopowego.

11. Jej słynny różowy kostium był w rzeczywistości podróbką projektu Chanel.

Chez Ninon, pracowania krawiecka z Nowego Jorku, stworzyła dla Jackie idealną replikę projektu Chanel. Wszystko po to, by Pierwsza Dama uniknęła zarzutów noszenia ubrań od zagranicznych projektantów. Za co była w przeszłości publicznie krytykowana.

12. Po zabójstwie JFK, Jackie odmówiła zdjęcia zakrwawionych ubrań.

Gdy nowa Pierwsza Dama - Bird Johnson zaproponowała jej zmianę stroju na czas zaprzysiężenia prezydenta Lyndona B. Johnsona, Jackie odmówiła, deklarując: "Nie! Chcę, żeby zobaczyli, co zrobili Jackowi". Zakrwawiony kostium Jackie stanowi jedną z najsłynniejszych pamiątek dnia, w którym JFK został zamordowany. Obecnie przechowywany jest w specjalnym skarbcu w Waszyngtonie i na mocy decyzji rodziny Kennedych zostanie wystawiony publicznie dopiero w... XXII wieku!

13. Do końca życia pozostała czynną zawodowo.

Od 1978 do 1994 roku była Pierwsza Dama pracowała jako redaktorka książek w nowojorskim wydawnictwie Doubleday. Miała swój wkład w powstanie kilku biografii JFK.