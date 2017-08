Gwiazdy wspierają ofiary huraganu Harvey

​Leonardo DiCaprio to kolejna gwiazda, która finansowo wsparła poszkodowanych przez huragan Harvey. Aktor przeznaczył na pomoc ofiarom milion dolarów.

Leonardo DiCaprio AFP

Kilka dni temu do wybrzeżu USA dotarł huragan Harvey. W stanie Teksas uderzył z prędkością ponad 200 km/h. Służby szybko ostrzegły, że może być to najgorszy huragan od czasu Katriny, która zaatakowała Stany 12 lat temu. Mieszkańcy zostali czym prędzej ewakuowani z zagrożonych terenów. Prezydent Trump bezzwłocznie wprowadził stan klęski żywiołowej.

Amerykańskie gwiazdy postanowiły wesprzeć ofiary kataklizmu. Ostatnio dołączył do nich Leonardo DiCaprio. Aktor znany m.in. ze "Zjawy" (2015) dokonał wpłaty na konto nowopowstałej United Way Harvey Recovery Fund poprzez swoją fundację The Leonardo DiCaprio Foundation.

"Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za hojność Leonarda DiCaprio i jego fundacji" - powiedział przewodniczący United Way Worldwide Brian Gallagher. "Nasza odpowiedź na huragan Harvey musi być najlepszym, co mamy do zaoferowania. I tym jest właśnie ta wpłata" - skomentował.

Gallagher dodał też, że wszystkie środki Harvey Recovery Fund zostaną bezpośrednio przeznaczone na pomoc ofiarom i odbudowę zniszczonych terenów. Przyznał przy tym, że proces ten może zająć co najmniej kilka lat.

"Mamy nadzieję, że inni także dołączą i wesprą United Way oraz pozostałe organizacje" - powiedział Terry Tamminen, szef United Way.

To nie pierwszy raz, kiedy The Leonardo DiCaprio Foundation dostarcza niezbędnych środków ofiarom katastrofy. Wcześniej już fundacja wsparła m.in. poszkodowanych przez tsunami w 2004 roku, ofiary trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 czy pokrzywdzonych przez huragan Sandy w 2012.

DiCaprio poszedł w ślady innych, hollywoodzkich gwiazd, które także wpłaciły ogromny sumy w celu pomocy poszkodowanym. Czerwonemu Krzyżowi milion dolarów przekazała ostatnio Sandra Bullock.

Taką samą kwotę ofiarowała również telewizyjna osobowość Rachel Ray. Jej fundacja zajmuje się ratowaniem zwierząt, które ucierpiały w naturalnych katastrofach.

Także muzyczne gwiazdy nie pozostały obojętne na tragedię. Wiele z nich zorganizowała specjalne koncerty charytatywne, których dochód zostanie przeznaczony na pomoc poszkodowanym. Piosenkarka Rita Ora została sfotografowana w centrum pomocy w Dallas, gdzie pakowała paczki z żywnością i ubraniami dla ofiar. Gloria Gaynor zamieściła w mediach społecznościowych zmienioną wersję swojego przeboju "I Will Survive", który poświęcony został Teksasowi. "You Will Survive" ("Przetrwacie") - śpiewa w utworze do mieszkańców stanu.