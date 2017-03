Gwiazdy na premierze filmu "Azyl" w Warszawie

W Warszawie 7 marca odbyła się premiera amerykańskiej produkcji "Azyl" w reżyserii Niki Caro. Pokaz swą obecnością zaszczyciły gwiazdy, który wzięły udział w produkcji, w tym Jessica Chastain, Daniel Bruhl oraz Johan Heldenbergh. Na premierze obecna była również reżyserka.

Ekipa filmu "Azyl" na premierze w Warszawie /AKPA

"Azyl" to opowieść o Antoninie i Janie Żabińskich, właścicielach warszawskiego zoo, którzy w czasie II wojny światowej uratowali 300 Żydów z getta, ukrywając ich we własnej willi w zoo. Film opowiada tę historię z perspektywy żony - Antoniny. Po wojnie Żabińscy zostali wyróżnieni przez instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.



Główną bohaterkę filmu gra Jessica Chastain, aktorka dwukrotnie nominowana do Oscara. Na planie towarzyszyli jej Daniel Bruhl oraz Johan Heldenbergh.

Przygotowując się do roli aktorka spędziła setki godzin na pogłębianiu swojej wiedzy o wydarzeniach wojennych. Odwiedziła także warszawskie zoo i willę małżeństwa Żabińskich oraz spotkała się z ich córką - Teresą.

- Była to dla mnie duża radość odkryć historię Antoniny, dowiedzieć więcej o jej bohaterstwie i przeczytać książkę Diane Ackerman, na której oparty jest film - powiedziała podczas konferencji prasowej Jessica Chastain.

- Tym filmem chcemy dotrzeć do wszystkich. Szczególnie cieszę się, że przywozimy go tu, bo to obraz stworzony przede wszystkim dla was - wyznała reżyserka Niki Caro. - Gdy zaczynaliśmy pracę, myśleliśmy, że tworzymy dramat historyczny, ale szybko zauważyliśmy, jak aktualna jest historia opowiedziana w "Azylu".

- Drugi ważny wątek w filmie to próba odpowiedzi na pytanie, jak to jest być uchodźcą. Jak to jest szukać własnego miejsca na świecie. To bardzo współczesny problem - dodała Jessica Chastain.



W filmie nie zabrakło także polskiego akcentu. Rolę Wandy Englert zagrała Magdalena Lamparska.

- Casting do filmu był międzynarodowy, tysiące osób nagrywało się do tej roli. Reżyserka Niki Caro wybrała właśnie mnie. Wygrać taki casting to tak jakby trafić szóstkę w totolotka! Niczego nie oczekiwałam, nagrałam się w nocy. Założyłam futro, które pożyczyłam, ponieważ to w nim wyobraziłam swoją moją bohaterkę. Udało się! - wspominała Lamparska.

Na ekrany polskich kin film "Azyl" trafi 24 marca 2017 roku. Dystrybutorem tytułu jest firma UIP.