Gwiazda "Gry o tron" jako Jan Zumbach z Dywizjonu 303

Iwan Rheon, czyli gwiazda przebojowego serialu "Gra o tron", wcielił się w rolę jednego z najlepszych lotników II wojny światowej i asa myśliwskiego z legendarnego Dywizjonu 303 - Jana Zumbacha. Wszystko to za sprawą filmu "303. Bitwa o Anglię" produkowanego przez Michaela Paszko i Matta Whyte’a z firmy Prospect 3. Obok Rheona, w rolach głównych zobaczymy m.in.: Marcina Dorocińskiego, Filipa Pławiaka oraz syna Mela Gibsona - Milo. Z okazji przypadającej na 14 kwietnia 103. rocznicy urodzin lotnika przedstawiamy najważniejsze fakty z biografii Jana Zumbacha oraz plakat z bohaterem filmu, na którym postać odgrywana przez Iwana Rheona ubrana jest w szkarłatny szalik charakterystyczny dla pilotów Dywizjonu 303.

Iwan Rheon na plakacie promującym "303. Bitwę o Anglię" /materiały dystrybutora

Jan Zumbach urodził się 14 kwietnia 1915 r. (w swojej biografii podaje 15 kwietnia) w małej wiosce Ursynów - dzisiaj dzielnicy Warszawy. Jego przodkowie przybyli do Polski pod koniec XIX wieku ze Szwajcarii i osiedlili się w Warszawie. Dzięki temu Jan miał podwójne obywatelstwo. W 1922 r. rodzina przeprowadziła się do Bobrowa koło Brodnicy. W 1938 r. Zumbach ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, został promowany na stopień podporucznika jako pilot myśliwski. We wrześniu 1939 r. został przydzielony do dowództwa Brygady Bombowej jako pilot łącznikowy. Do Wielkiej Brytanii przybył w lipcu 1940 r.

W Dywizjonie 303 był od 2 sierpnia 1940 r. W trakcie bitwy o Wielką Brytanię miał 8 pewnych zestrzeleń. Od maja do grudnia 1942 r. był dowódcą Dywizjonu 303. Zumbach okazał się doskonałym lotnikiem. Szybko stał się asem myśliwskim i był jedną z najbarwniejszych postaci Dywizjonu 303. Cechował go cyniczny humor, grzmiący głos i łobuzerski fason. Znano go w Anglii pod pseudonimami: "Donald" i "Johnny". Po wojnie przybrał pseudonim Johnny Brown. Zasłynął też jako posiadacz wyjątkowych samolotów: na wszystkich myśliwcach, którymi latał w czasie wojny, kazał ekipom naziemnym malować kreskówkową postać Kaczora Donalda. Wspólnie z Ferićem i Łokuciewskim w Dywizjonie 303 nazywani byli "trzema muszkieterami" z powodu ich wyczynów na ziemi i w powietrzu. Mówiono, że jest obdarzony "szóstym zmysłem" - zawsze umiał przewidzieć bieg wydarzeń w powietrzu.

Po zakończeniu bitwy o Anglię piastował wiele dowódczych stanowisk, m.in. był dowódcą 3. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego, później 133. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Otrzymał też awans na stopień Squadron Leadera. W 1946 r. wystąpił z Polskich Sił Powietrznych i udał się do Szwajcarii. Po zakończeniu II wojny brakowało mu latania, przygody i ryzyka. Dlatego, gdy tylko nadarzała się okazja siadał za sterami samolotu. Założył firmę lotniczą, która wbrew przepisom przewoziła szwajcarskie zegarki, a także złoto. Pojawiał się w wielu zakątkach świata, pośredniczył w zakupach samolotów oraz zaciągnął się jako najemnik podczas walk w Katandze i Kongo. W Paryżu prowadził dyskotekę. Swoje niezwykłe życie opisał w autobiografii "Ostatnia walka".

W uznaniu zasług wojennych odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, dwukrotnie brytyjskim odznaczeniem Distinguished Flying Cross. Jan Zumbach zajmuje 6 miejsce wśród polskich asów myśliwskich z wynikiem 12 pewnych zestrzeleń (niektóre źródła podają 13) podczas II wojny światowej. Zmarł 3 stycznia 1986 r. we Francji. Jego prochy przywiezione zostały do Polski i złożone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

"303. Bitwa o Anglię" to pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk superprodukcja opowiadająca niesamowitą historię Dywizjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki - legendarnych polskich lotników, którzy stali się najskuteczniejszymi pilotami podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej.



Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold "Tolo" Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się być najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów - to wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi.