Film "120 uderzeń serca" uhonorowany Cezarem

Dramat marokańskiego reżysera Robina Campillo "120 uderzeń serca", opowiadający o walce z AIDS w latach 80. XX wieku, otrzymał od francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej nagrodę Cezara w kategorii najlepszy film.

Na odbywającej się w piątek, 2 marca, wieczorem 43. gali wręczenia nagród film ten, nominowany w 13 kategoriach, zdobył w sumie sześć statuetek uważanych za francuski odpowiednik amerykańskich Oscarów - m.in. za najlepszy scenariusz oryginalny, drugoplanową rolę męską (dla Antoine'a Reinartza) oraz za muzykę.



Drugim zwycięzcą wieczoru był dramat "Au revoir la-haut" Alberta Dupontela, zrealizowany na podstawie wielokrotnie nagradzanej powieści Pierre'a Lemaitre'a o tym samym tytule, opowiadający historię dwóch mężczyzn w czasie pierwszej wojny światowej i po niej. Dzieło zdobyło pięć Cezarów, m.in. dla najlepszego reżysera, za najlepszy scenariusz adaptowany i zdjęcia (Vincent Mathias).



Za najlepszą aktorkę francuska akademia uznała 49-letnią Jeanne Balibar, grającą w filmie "Barbara" Mathieu Amalrica. Balibar wciela się tam w postać piosenkarki Barbary, o której powstaje film.



