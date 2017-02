Festiwal Muzyki Filmowej: Światowa premiera suity z "La La Land" zabrzmi w Krakowie

Autor muzyki do najgłośniejszej premiery tego sezonu, laureat dwóch Oscarów, Złotego Globu i BAFTY - Justin Hurwitz - specjalnie na 10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie napisze suitę na flet i orkiestrę z tematami z obsypanego wieloma prestiżowymi nagrodami musicalu "La La Land" na zamówienie Varèse Sarabande Records. Partię solową wykona niezastąpiona Sara Andon.

10. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej odbędzie się w dniach 17-23 maja /materiały prasowe

Romantyczny film z dwójką najgorętszych młodych aktorów Hollywood - Emmą Stone i Ryanem Goslingiem - "La La Land" triumfował podczas 89. ceremonii wręczenia Oscarów zdobywając nagrody w sześciu z czternastu kategorii, w których był nominowany, królował także podczas 74. gali rozdania Złotych Globów, zgarniając nagrody we wszystkich nominowanych kategoriach (aż siedem statuetek), okazał się też największym zwycięzcą ceremonii rozdania nagród BAFTA - brytyjskich odpowiedników Oscara, otrzymując aż pięć statuetek. Produkcja "La La Land" otrzymała także osiem Nagród Dziennikarzy Amerykańskich (Critics Choice) oraz cztery Satelity przyznawane przez Międzynarodową Akademię Prasową.

"La La Land" jest musicalem, a więc już sam gatunek filmowy determinuje ogromny wpływ ścieżki dźwiękowej na ostateczny kształt produkcji. A ta — autorstwa Justina Hurwitza została uznana za najlepszą w minionym roku przez m.in. Amerykańską Akademię Filmową (Oscary 2017) Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (Złoty Glob 2017), Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA 2017), Dziennikarzy Amerykańskich (Critics Choice 2016), Międzynarodową Akademię Prasową (Satelity 2017) i Stowarzyszenie Krytyków Filmowych z Los Angeles (Nagroda Specjalna LAFCA 2016).

Jest to dopiero trzecia ścieżka dźwiękowa na koncie Justina Hurwitza, więc jej sukces tym bardziej zasługuje na uznanie. Jest to także trzecia niezwykle udana współpraca kompozytora z reżyserem Damienem Chazellem, który ubiegłej nocy został najmłodszym nagrodzonym Oscarem reżyserem w historii. Panowie poznali się w czasie studiów na Harwardzie. Zaprzyjaźnili się i nawet grali w tym samym zespole. Ich przyjaźń przerodziła się w zawodowy sukces. Czyż nie brzmi to jak Amerykański sen?!

Suitę z tematami z musicalu "La La Land" — usłyszymy już 20 maja (godz. 18) w TAURON Arenie Kraków podczas Gali Muzyki Filmowej "All is Film Music: 10. FMF Gala Jubileuszowa".