"Fernando": Pozory mylą

Czy bycza siła może iść w parze z gołębim sercem? Tytułowy bohater przygodowej komedii animowanej "Fernando", inspirowanej słynną książką dla dzieci, autorstwa Munro Leafa z ilustracjami Roberta Lawsona, udowadnia, że nie ma nic bardziej mylnego niż pozory. W polskiej wersji językowej byczek Fernando przemówi głosem Marcina Dorocińskiego.

Kadr z animacji "Fernando" /materiały prasowe

Zrealizowana w studio Blue Sky ("Epoka lodowcowa", "Rio"), nominowana do Złotych Globów 2018 animacja "Fernando", to opowieść o wielkim byczku o równie wielkim sercu. Omyłkowo wzięty za groźną bestię zostaje schwytany i uprowadzony z rodzinnego domu w hiszpańskim miasteczku. Gotowy na wszystko, by powrócić na łono rodziny, Fernando staje na czele grupy niezwykłych sojuszników i wyrusza na wielką wyprawę, podczas której przeżyje przygodę swego życia.

"Dzieciaki zrozumieją Fernando, który wkracza w dorosłość. On im doda odwagi, by być sobą i nie zdradzać swoich ideałów. Jak każda świetna animacja ta również porywa zbiorową świadomość i opowiada o naszych lękach i marzeniach" - powiedział producent filmu John Davis.

Dzięki prężnie rozwijającej się technologii artyści Blue Sky Studios stworzyli niebywale piękny świat - zadbali o nawet najmniejsze detale, takie jak źdźbła trawy czy tekstura tkanin, a nawet niezwykły światłocień charakterystyczny dla regionu, w którym toczy się opowieść.

Historia Fernanda - łagodnego byczka, który kocha kwiaty - podbiła serca ludzi w 1936 roku, gdy Munro Leaf wydał książkę z ilustracjami Roberta Lawsona. Ciepła, urocza opowieść o tym, że pozory mylą (i nie warto oceniać byczka po rogach) od lat stanowi ponadczasowy przykład tolerancji i akceptacji. Książkę przetłumaczono na 75 języków i trafiła na listy bestsellerów.

Produkcja "Fernando" została nominowana do Złotych Globów 2018 w dwóch kategoriach: "Najlepszy film animowany" oraz "Najlepsza piosenka" ("Home").



Pokazy przedpremierowe "Fernando" w wybranych kinach już od 25 grudnia. Premiera w kinach w całej Polsce 5 stycznia 2018 roku.