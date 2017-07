Edward Norton laureatem Transatlantyk Glocal Hero Award

Podczas gali zamknięcia festiwalu Transatlantyk Edward Norton odebrał Nagrodę Specjalną Transatlantyk Glocal Hero Award. Nagroda przyznawana jest wybitnym osobistościom, których lokalne i globalne działania kształtują oblicze współczesnego świata. Norton od lat udziela się społecznie, wspomagając potrzebujących, aktywnie działa też na rzecz ekologii.

Edward Norton i Jan A.P. Kaczmarek podczas gali zamknięcia imprezy /Beata Zawrzel /Reporter

- Czuję się zaszczycony tą nagrodą. To dla mnie bardzo wzruszające, że będąc pierwszy raz w Polsce otrzymuję takie wyróżnienie i ogromnie je doceniam. W czasach, w których często słyszy się głosy, że artyści nie powinni wypowiadać się publicznie, głęboko wierzę, że mamy swoją znaczącą rolę w tej globalnej konwersacji. Wiara w muzykę, film, literaturę i teatr to wiara w rzeczy ważne. Jeśli artyści, muzycy, twórcy filmowi nie uchwycą tego ducha czasu, wtedy możemy wszyscy pójść do domów. Dziś na ulicę wychodzą zarówno artyści jak i zwykli ludzie - wszyscy bierzemy udział w tej dyskusji. I nawet jeśli czasem czujemy, że przegrywamy, mam wrażenie, że nie powinniśmy się zatrzymywać - powiedział Edward Norton, który odebrał nagrodę z rąk dyrektora festiwalu, Jana A.P. Kaczmarka.

Amerykański aktor jest piątym w historii festiwalu laureatem tego wyjątkowego wyróżnienia. Dotychczas festiwal uhonorował nagrodą Transatlantyk Glocal Hero Award duńskiego naukowca Bjørna Lomborga, teoretyczkę i krytyczkę kultury prof. Gayatri Chakravorty Spivak, małżeństwo Elżbietę i Krzysztofa Pendereckich oraz Yoko Ono.



Podczas gali zamknięcia imprezy ogłoszono również zwycięzców Transatlantyk Distribution Award, Konkursu Polskich Krótkich Metraży, konkursów kompozytorskich Transatlantyk Instant Composition Contest i Transatlantyk Film Music Competition, laureatów wspólnej nagrody Transatlantyku i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz wyróżnienia Young Film Critics Award.



W głosowaniu publiczności nagrodę dystrybucyjną Transatlantyk Distribution Award zdobył obraz Blandine Lenoir "50 wiosen Aurory". W konkursie wzięły udział filmy pokazywane w ramach sekcji Panorama oraz Docs. Transatlantyk Distribution Award trafi do dystrybutora, który zdecyduje się na wprowadzenie zwycięskiego tytułu do kin (już wiadomo, ze będzie to Aurora Films).



Zdjęcie Tak prezentuje się polski plakat "50 wiosen Aurory" / materiały dystrybutora

Laureatem nagrody Young Film Critics Award przyznawanej przez zwycięzców konkursu organizowanego w ramach Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja dla najlepszego debiutu reżyserskiego został film "Cierpkie mleko" Huberta Charuela.



Nagroda Transatlantyk Golden Arc dla najlepszego filmu Konkursu Polskich Krótkich Metraży trafiła w ręce Julii Orlik, reżyserki "Bankietu". Drugie miejsce zajął film "Baraż" Tomasza Gąsowskiego, trzecie - "Nauka" w reżyserii Emi Buchwald. Zwycięzców wybrało jury w składzie: Kinga Dębska (reżyserka), Eric Wojcik (dyrektor festiwalu filmów krótkometrażowych w Clermont-Ferrand) i Michael Pattison (krytyk i twórca filmowy).

Podczas gali zamknięcia ogłoszono także nazwiska laureatów międzynarodowych konkursów kompozytorskich Transatlantyk Film Music Competition (FMC) oraz Transatlantyk Instant Composition Contest (TICC). Zwycięzcą konkursu FMC został Ruslan Perezhilo (Łotwa), drugie miejsce zajął pochodzący z Węgier Akos Lustyik, a trzecie Amerykanin Jeremy Leidhecker. Natomiast w konkursie TICC pierwsza nagroda przypadła w udziale Polakowi Jakubowi Czerskiemu, druga pochodzącemu z Ukrainy Vitaliy’emu Kyiantsii, trzecią zaś ex aequo otrzymali polscy kompozytorzy Vlasta Traczyk i Jonasz Wiewiór.



Podczas gali wręczono też wspólną nagrodę festiwalu Transatlantyk i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przyznawaną najlepszemu polskiemu finaliście konkursu FMC. Wyróżnienie otrzymał polski muzyk Antoni Wojnar.



Transatlantyk Instant Composition Contest to wyjątkowe i prestiżowe wydarzenie; jedyny na świecie konkurs symultanicznej kompozycji, czyli improwizacji synchronicznej do obrazu, natomiast Transatlantyk Film Music Competition (FMC) jest wyzwaniem, w którym oczekuje się starannego dopracowania kompozycji i oryginalności myśli.

Galę zamknięcia w łódzkim Teatrze Wielkim prowadzili Jan A.P. Kaczmarek i Maria Sadowska. O oprawę muzyczną zadbał zespół Kwadrofonik.