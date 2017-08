Dolph Lundgren ćwiczy do roli Ivana Drago

Dolph Lundgren przygotowuje się do powtórzenia roli boksera Ivana Drago. Aktor pojawi się na ekranie w kontynuacji filmu "Creed: Narodziny legendy".

Ivan Drago i Rocky Balboa znów spotkają się na ringu /East News

O tym, że Ivan Drago powróci w kolejnej części przygód Rocky'ego, poinformował jego były ekranowy przeciwnik, wcielający się w Rocky'ego Sylvester Stallone .



Jak podał TASS, amerykański aktor napisał na stronie TMZ: "Muszę wykończyć Drago jeszcze raz". Stallone potwierdził, że postać Ivana Drago pojawi się w filmie "Creed 2", który ma wejść na ekrany w 2018 roku.



W "Rockym 4" Drago zabija na ringu Apollo Creeda. W filmie "Creed 2" syn tego ostatniego, Adonis Creed, płonie pragnieniem zemsty i wyzywa do walki Drago. Trenerem Adonisa jest Rocky Balboa.



Dolph Lundgren to szwedzki aktor, reżyser i scenarzysta.

Po ukończeniu liceum w ramach stypendium wyjechał ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował chemię. Jednocześnie od najmłodszych lat taranował sztuki walki. W 1980 i 1981 wygrał mistrzostwa Europy w karate, a w 1982 turniej wagi ciężkiej w Australii. W tym samym roku otrzymał tytuł magistra inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Sydney. W tym czasie dorabiał sobie jako ochroniarz w nocnych klubach. Po przeprowadzce do Stanów związał się z piosenkarką, modelką i aktorką Grace Jones i rozpoczął naukę aktorstwa w Warren Robertson Theatre Workshop.

Dzięki Jones otrzymał swą pierwszą rolę - agenta KGB Venza w filmie "Zabójczy widok" (1985) z serii o Jamesie Bondzie. Przełomem okazała się rola Ivana Drago, sowieckiego boksera, w "Rockym 4", gdzie Lundgren po raz pierwszy spotkał się z Sylvestrem Stallonem. W 1986 roku wcielił się w He-Mana we "Władcach wszechświata", adaptacji popularnej kreskówki. Była to jego pierwsza rola główna. Krytycy nie szczędzili mu słów krytyki, wytykając, że jedyne plusy jego aktorstwa wynikają z jego fizyczności.



Lundgren szybko odnalazł swoją niszę w tanich i brutalnych filmach sensacyjnych. W 1989 roku zagrał sowieckiego agenta przechodzącego na stronę kapitalistów w "Czerwonym skorpionie" oraz komiksowego mściciela w "Punisherze". W "Ostrym pokerze w Małym Tokio" (1991) wystąpił wspólnie z Brandonem Lee, synem Bruce'a Lee. W 1992 roku zagrał antagonistę w "Uniwersalnym żołnierzu" Rolanda Emmericha. Wraz z Jean-Claudem van Dammem wcielił się w poległych w Wietnamie wojskowych, którzy w wyniku tajnego programu zostają przywróceni do życia i przemienieni w ostateczne maszyny do zabijania. Z kolei w 1995 roku wcielił się w kaznodzieję-zabójcę w cyberpunkowym "Johnnym Mnemonicu".

Z biegiem lat Lundgren występował w kolejnych tanich filmach sensacyjnych przeznaczanych na rynek video. Z impasu wyrwał go Sylvester Stallone, proponując udział w "Niezniszczalnych" (2010), skupiającym aktorów znanych z kina akcji lat 80 i 90. Po jego sukcesie Lundgren wystąpił także w jego dwóch kolejnych częściach (2012 i 2014). Przy okazji w 2012 roku powrócił do serii "Uniwersalny żołnierz". W 2015 roku rozpoczął zdjęcia do "Gliniarza w przedszkolu 2", sequela filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1990 roku. Wystąpił także w małej roli w "Ave, Cezar!" braci Coen.