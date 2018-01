"DJ": Teledysk Unera promuje film

Właśnie ukazał się oficjalny teledysk promujący film "DJ" w reż. Alka Korta z Mają Hirsch w roli głównej. Autorem ścieżki dźwiękowej jest jeden z najpopularniejszych hiszpańskich DJ'ów - Uner. Premiera filmu w polskich kinach już 19 stycznia.

W główną rolę wciela się w filmie Maja Hirsch /materiały prasowe

"DJ" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia utalentowanej, undergroundowej polskiej DJ-ki Mini. W tej roli występuje Maja Hirsch, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Daniel Olbrychski, Robert Gonera oraz znani z zagranicznych produkcji Miltos Yerolemou ("Gra o tron", "Gwiezdne wojny") oraz Rosalind Halstead ("Wichrowe wzgórza", "Bridget Jones").



Ścieżkę dźwiękową do filmu przygotował hiszpański multiinstrumentalista i producent, DJ Uner, który zdecydował się wziąć udział w filmie i napisać do niego muzykę, ponieważ - jak sam mówi - odnalazł tam swoją historię. "Zobaczyłem w tym filmie prawdę. To mną poruszyło, a zawsze staram się dokonywać wyborów kierując się głosem serca" - przekonuje muzyk.



Wideo Uner: "Love Yourself" ("DJ" - official clip)

Uner to jedno z najważniejszych nazwisk wśród producentów muzyki elektronicznej. Znany jest z rozwijania alternatywnej koncepcji muzyki dance, a jego styl łączy klasyczną harmonię i poszukiwanie wyjątkowego brzmienia. Zafascynowany twórczością Mozarta i Ludoviko Einaudiego, Uner ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Od debiutu w 2009 (Diynamic), aż do remiksowania jednego z swoich idoli - Laurenta Garniera w 2015 roku, kariera UNERA rozwija się błyskawicznie, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i fanów. W 2012 roku Uner był jednym z najlepszych artystów na listach przebojów Resident Advisor, w 2013 roku został uznany za najlepszego debiutanta na Ibizie (DJ Awards), a w 2014 r. jego wyrafinowany styl znalazł odbicie na debiutanckiej płycie "432".



Muzyk występuje na całym świecie i wydaje swoje utwory w najlepszych wytwórniach muzyki elektronicznej: Cadenza, Cocoon, Visionquest, Cécille czy Diynamic. Na Ibizie jest jednym z wiodących artystów w Ants, w każdą letnią sobotę gra w słynnych klubach Ushuaia lub w The Revolution (Space) Carla Coxa. W innych częściach Europy regularnie gra w klubach takich jak Watergate w Berlinie czy na festiwalach: Sonar, Monegros czy Rock In Rio. Koncertuje na obu kontynentach Ameryki. Jego sety są pełne energii i osobowości, często występuje na żywo z fortepianem, syntezatorami, bębnami i gitarą.