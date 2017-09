Claire Foy nową Lisbeth Salander

​Claire Foy został oficjalnie zakontraktowana do roli Lisbeth Salander w nowej adaptacji prozy Stiega Larssona.

Brytyjska aktorka, która największą sławę zyskała, grając królową Elżbietę II w serialu "The Crown", od dłuższego czasu była jedną z głównych kandydatek do zagrania mrocznej i buntowniczej Salander. Plotki zostały rozwiane 15 września, kiedy to Foy podpisała kontrakt z wytwórnią.

Aktorka przejmuje charakterystyczną postać po dwóch znakomitych aktorkach. Jako pierwsza w Salander wcieliła się Noomi Rapace. Potem hakerkę zagrała Rooney Mara.

Reżyserią filmu ma zająć się Fede Alvarez, twórca "Martwego zła" (2013) i "Nie oddychaj" (2016). Przewidywana data premiery obrazu to październik przyszłego roku.

"Nie mógłbym być bardziej podekscytowany faktem, że Claire przejmie rolę ikonicznej Lisbeth Salander" - powiedział Alvarez w wywiadzie. "Claire jest niesamowitym, rzadkim talentem, który tchnie nowe życie w postać Lisbeth. Nie mogę doczekać się pokazania tej historii widzom na całym świecie" - dodał.

"The Girl in the Spider’s Web" (polski tytuł - "Co nas nie zabije") to kontynuacja trylogii "Millenium" Larsona napisana przez Davida Lagercrantza już po śmierci znanego pisarza. Wokół książki zaistniało wiele kontrowersji. Pierwotny testament pozostawiony przez Larsona nie został uznany przez szwedzkie prawo. Z tego powodu ze spadku wyłączona została wieloletnia partnerka artysty Eva Gabriellson, gdyż para nie zawarła związku małżeńskiego. W posiadaniu Gabriellson pozostał jednak laptop Larssona, na którym znalazły się szkice do kolejnych części lektury. Zgodnie z wolą spadkobierców czwartą powieść z serii "Millennium" napisał więc Lagercrantz.

Nowa książką będzie pierwszą, która doczeka się najpierw adaptacji angielskiej. Trylogia Larsona został bowiem pierwotnie zekranizowana w Szwecji. Wtedy to w Salander wcieliła się Noomi Rapace. Potem powstała "Dziewczyna z tatuażem". Hollywoodzki remake wyreżyserował w 2011 roku David Fincher. Rolę hakerki zagrała wtedy Rooney Mara. Na ekranie partnerował jej wówczas Daniel Craig.