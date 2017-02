Chloë Grace Moretz: Będzie o niej jeszcze głośniej

Ma już ponad 50 tytułów filmowych i serialowych w dorobku. Od kilku lat jest o niej głośno, a będzie jeszcze głośniej. Wszyscy wróżą jej zawrotną karierę. 10 lutego 2017 roku Chloë Grace Moretz obchodzi 20. urodziny!

Zdjęcie Chloë Grace Moretz /AFP

Chloë Grace Moretz ma na swym koncie już ponad 50 ról filmowych i telewizyjnych. Do tej pory mogliśmy ją podziwiać w takich produkcjach, jak "Kick-Ass", "Kick-Ass 2", "Sils Maria", "Carrie", "Zostań, jeśli kochasz", "Movie 43", "Piąta fala", "Hugo i jego wynalazek" oraz "Pozwól mi wejść".

Reklama

Chloë Grace Moretz urodziła się 10 lutego 1997 roku w Atlancie. Jej ojciec, McCoy Lee Moretz, był chirurgiem plastycznym. Mama Teri (z domu Duke) pracowała jako pielęgniarka, potem zdobyła też uprawnienia lekarskie. Chloë po ojcu odziedziczyła niemieckie i szwajcarskie korzenie, po matce - brytyjskie i szkockie. Rodzice rozwiedli się, gdy była dzieckiem. Ma czterech starszych braci: Brandona, Trevora, Colina i Ethana.

Ani myślała zostać aktorką. Marzyła raczej o karierze modelki. Los chciał jednak inaczej. W 2001 roku jej brat Trevor dostał się do liceum aktorskiego Professional Performing Arts w Nowym Jorku. Chloë przeprowadziła się tam z nim i z mamą. Pomagając bratu w ćwiczeniach aktorskich, zaraziła się jego pasją. Po kilku wygranych castingach we troje podjęli decyzję o przeprowadzce do Los Angeles. Tam w 2003 roku rozpoczęła się jej przygoda z kinem.