Brigitte Bardot napisała książkę o zwierzętach i romansach

Od kilkudziesięciu lat Brigitte Bardot robi wszystko, by świat zapamiętał ją jako zaangażowaną politycznie i społecznie aktywistkę. My wolimy myśleć o niej jako o "dziewczynie w bikini" - jednym z pierwszych symboli seksu we współczesnym kinie. Z okazji 80. urodzin artystki przypominamy jej niezapomniane wdzięki.